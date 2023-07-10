Talihsiz kadın feci şekilde can verdi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Babayiğit'e (51), 2 otomobil çarptı. Babayiğit'in hayatını kaybettiği kaza araç kamerasına yansıdı.
Ankara’da Ulus yönünde giden Recep Enes S. yönetimindeki 06 TLH 73 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Babayiğit’e çarptı.
BAŞKA BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI
Karşı şeride savrulan Babayiğit’e, bu kez havalimanı yönüne giden Hasan S.’nin kullandığı 18 DP 179 plakalı otomobil çarpıp, üzerinden geçti.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Babayiğit, kurtarılamadı. 2 sürücü, ifadeleri için polis merkezine götürüldü.
ÜST GEÇİT UYARI YAZISI
Kaza anı ise yoldan geçen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kezban Babayiğit’in hayatını kaybettiği kaza yerinde yayaların üst geçidi kullanması için uyarı yazısı bulunduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)