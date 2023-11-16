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TIR’ın altına girdiler: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen kazada, TIR'a arkadan çarpan ve altına giren otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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TIR’ın altına girdiler: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Gülhüyük Mahallesi yakınlarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Şanlıurfa’daki evlerine giden ailenin bulunduğu, Yunus D. tarafından kullanılan 34 GMD 713 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen Şadan E.’nin yönetimindeki 38 JF 267 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR’ın altına girdi. Kazayı haber alan sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede, otomobilde bulunan Fuat D.’nin (55) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Yunus D. ve Sebiha D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü Şadan E. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. (DHA)

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