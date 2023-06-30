TIR’ın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erzincan'da seyir halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
T.A. idaresindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun 35 kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde aynı istikamete seyir halindeki R.D. idaresindeki plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki E.A. ile L.A. hayatını kaybetti, sürücü ile G.A. ve N.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (AA)