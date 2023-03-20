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Tunceli’de feci olay: 2 ölü

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Pülümür Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Tunceli’de feci olay: 2 ölü

Yusuf Y’nin kullandığı 52 PD 760 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolunun Zağge köyü mevkisinde Pülümür Çayı’na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çay ve kıyısında yaptıkları arama çalışması sonucu suda kaybolan sürücü Yusuf Y. ile eşi Ülkü Y’nin cansız bedenine ulaştı.

BOT YARDIMIYLA ÇAYDAN ÇIKARILDILAR

Bot yardımıyla çaydan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailelerine teslim edilen cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri Elazığ’a gönderildi. (AA)

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