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Üzerine gübre çuvalları devrilen işçi öldü

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, bir işçinin üzerine gübre çuvalları devrildi. Olayda işçi hayatını kaybetti.

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Üzerine gübre çuvalları devrilen işçi öldü

Çorum’da Dodurga beldesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait depoda işçi olarak çalışan Muharrem Yıldırım, gübre çuvallarını yüklerken dengesini kaybederek yere düştü. Yıldırım’ın üzerine gübre çuvalları devrildi.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)