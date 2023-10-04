Yakalanan annesini ‘hala’ diyerek kurtarmaya çalıştı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan hırsızlık hükümlüsü kadın, jandarmanın yaptığı operasyondan kardeşinin kimliğini göstererek kurtulmaya çalıştı. O sırada araçta bulunan oğlu ise annesine "hala" diye hitap ederek, kurtarmak istedi. Gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan yakalama kararı olan kadını operasyonla gözaltına aldı. 10 yıldır aranan 61 yaşındaki Nafiye A.'nın bu süre boyunca kız kardeşine ait kimliği kullanarak güvenlik güçlerini atlatmayı başardığı ortaya çıktı.

ANNESİNE ‘HALA’ DEDİ, KURTARAMADI

JASAT ekipleri kadının sahte kimlik kullandığını tespit etti ve operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin bulunduğu aracı olağan uygulamaymış gibi durduran JASAT ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Nafiye A. kız kardeşine ait bilgilerin yer aldığı kimlik verirken, araçta bulunan eşi Kemal A. ise kadının ‘kız kardeşi’ olduğunu iddia etti.

Çiftin bulunduğu aracı kullanan oğulları Tuncay A. da o sırada annesine ‘hala' diye hitap ederek jandarmayı yanıltmaya çalıştı. Aile buna rağmen ekipleri yanıltamadı ve gözaltına alındı. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Uşak, Muğla, Afyonkarahisar ve Konya il merkezleri ve ilçelerinde 12 ayrı evden hırsızlık suçunun faili olduğu belirtilen kadının 10 yıllık kaçışı sona erdi. Nafiye A., Çardak ilçesinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, oğlu ve eşi ise serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir Tartıştığı annesini 3 el ateş edip öldürdü