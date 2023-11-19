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Yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı

Diyarbakır'da koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti.

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Yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı

Diyarbakır’da meydana gelen olay, öğle saatlerinde kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi.

Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Evine giden Altınbaş’a yolda yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Altınbaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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