Yük asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te bir dairenin tadilatı için kullanılan yük asansörü, 5. kattan aşağı düştü. Asansördeki Oktay Arı hayatını kaybederken, Volkan Arı ağır yaralandı.
Olay, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’ndeki Eylül Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Oktay ve Volkan Arı, dairenin tadilatı için yük asansörüyle 5. kata çıktı. Asansörün kapağının açılmasıyla birlikte Oktay ve Volkan Arı aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Oktay Arı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Volkan Arı ise ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)