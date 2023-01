Bu festivalde kadının sesi yankılanacak

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Kadın Oyunları Festivali, kadına dair her sorunu yine sanat cephesinden gündeme getirmeye devam edecek

Nazan DOĞANER HALICI

Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla ilki 2021 yılında gerçekleştirilen, ülkemizin ve Avrupa'nın ve ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali olan ‘‘Kadın Oyunları Festivali'' bu yıl üçüncü kez seyircisiyle buluşacak. Her yıl farklı farklı kadın oyunlarını titiz bir çalışma ile belirleyen festival komitesi bu yıl da ‘‘Anne'', ‘‘Düğün Şarkıcısı'', ‘‘Dışarıda Hiçbir Şey Var'', ‘‘Kertenkelenin Ardından'', ‘‘Prima Facie'', ‘‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler'' ve ‘‘Ölü Kadınlar Diyarı'' adlı birbirinden nitelikli oyunları 5 ayrı yerde peş peşe tiyatroseverlerle buluşturacak.

Ankara'da başlayacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ilk olarak Şubat ayında Ankara'da başlayacak ve beş gün sürecek olan festivalde üç oyun, Yenimahalle ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İki oyun ise AST Bilkent Sahne'de biletli olarak seyirci ile buluşacak. Festival Mart ayında ise sırasıyla Bandırma Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

‘Geniş kitlelere ulaşıyor'

Klasik gitarist Begül Erhan'ın Bandırma, Konyaaltı ve Çanakkale'de resitaller vereceği festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadına ait her türlü sorunu sanat cephesinden gündemde tutmaya devam edecek. Bir sanat etkinliği olmasının ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak ülkemizin önde gelen kültür etkinlikleri arasında yer alan festivalde farklı kadın temalı etkinlikler de yer alacak. Festival direktörü Hasan Aldemir, Kadın Oyunları Festivali'nin Türkiye'de her yıl daha da geniş kitlelere etki ettiğini belirterek, “Artık yurtdışı tiyatro kurumları da festivalimizi yakından takip ediyor. Festivale uluslararası bir boyut kazandırmak için görüşmeler yapıyoruz. Bu festivalin dünyada tiyatro adına önemli bir yer edineceğine ve kadınlara yönelik her türlü sorunu sürekli gündemde tutacağına ve dikkat çekeceğine inanıyoruz'' diye konuştu.