Tesla’nın Türkiye fiyatı üç ayda 718 bin lira arttı

Tesla'nın, Türkiye'deki tek otomobili Model Y'nin fiyatına kur zamlarının ardından bugün de KDV zammı geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, daha önce yaptığı kur kaynaklı zamların ardından bu kez de KDV zammı yaptı. Buna göre Tesla’nın Türkiye fiyatlarına yüzde 1,69 KDV zammı geldi.

4 Nisan’da Türkiye satışlarına başlanan Model Y aracının satış fiyatı 1 milyon 563 bin TL , Model Y Long Range’in fiyatı 1 milyon 634 bin TL, Model Y Performance versiyonun fiyatı ise 1 milyon 778 bin TL’ydi.

Kurda yaşanan artışların etkisiyle arkadan itişli ve standart menzilli Model Y’nin fiyatı zaman içerisinde 2 milyon 181 bin TL’ye ulaşırken, çift motorlu dört çeker Model Y Long Range’in fiyatı ise 2 milyon 277 bin TL’ye ulaşmıştı.

En üst seviye Model Y Performance versiyonun fiyatı ise 2 milyon 561 bin TL olmuştu.

KUR ZAMMINA KDV ZAMMI EKLENDİ

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yüzde 18’lik KDV, yüzde 20'ye yükseltilmişti.

Kur artışlarının ardından yeni KDV oranlarını uygulayan Tesla Türkiye’nin fiyatlarına bu kez de KDV zammı geldi.

KDV zammının ardından standart menzilli Model Y’nin fiyatı 2 milyon 181 bin TL’den 2 milyon 218 bin 500 TL’ye çıktı.

Uzun menzilli Model Y Long Range’in fiyatı ise 38 bin 597 TL’lik zammın ardından 2 milyon 277 bin TL’den 2 milyon 315 bin 826 TL’ye ulaştı.

En üst seviye Model Y Performance versiyonuna ise 43 bin 414 TL KDV zammı geldi. KDV zammının ardından Model Y Performance versiyonun fiyatı 2 milyon 604 bin 826 TL oldu.

İlginizi Çekebilir Togg'a bir haftada ikinci zam geldi

İlginizi Çekebilir KDV zammı yürürlüğe girdi: Bu ürünlerin fiyatı arttı