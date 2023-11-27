102. yaş gününü kutlayan kadından uzun yaşamanın tüyoları

Bu ay 102. yaş gününü kutlayan asırlık bir kadın, uzun yaşamanın sırlarını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’daki bir emeklilik topluluğu olan Allity Claremont Terrace’ta yaşayan Janet Gibbs, sağlıklı bir şekilde 100 yaşını aşmış olmasıyla dikkat çekiyor.

86 yaşına kadar golf oynayan Gibbs, aktif kalmanın ve genç arkadaşlara sahip olmanın uzun bir yaşam sürmenin anahtarı olduğunu söylüyor.

En az 100 yaşına kadar yaşayan asırlık kişilerin çoğu sağlıklı beslenme, günlük rutinlerinin bir parçası olarak egzersiz yapma ve arkadaşları ile aileleriyle vakit geçirmeleriyle tanınıyor.

Gibbs de tüm bu alışkanlıkları devam ettiriyor ve Bolton Clark ile yaptığı bir röportajda atletizmi her zaman sevdiğini paylaşıyor: “Her zaman hiperaktif oldum. Arkadaşlarımla golf, çim bowling, tenis, hokey ve çevresinde bisiklete binmek gibi sporları seviyordum” dedi.

30’lu yaşlarında golf oynamaya başlayan kadın, 86 yaşına kadar bunu devam ettirdi.

“OLUMLU BİR TUTUM DA ÖNEMLİ”

Gibbs, olumlu bir tutum sergilemenin yanı sıra, uzun bir hayat yaşamak isteyen insanlara verilecek temel tavsiyenin “sadece mutlu olmak” olduğunu söyledi.

Röportajı sırasında “Bugün bile benim yaşımda, amacım her sabah altı kez bahçede dolaşmak ve öğleden sonra personelle birlikte blok çevresinde yürüyüş yapmak” diye ekledi.

British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan istatistiklere göre araştırmacılar da bunun doğru olduğuna inanıyor.

Haftada en az 75 dakika egzersiz yapan kişilerin ölüm, kalp hastalığı, felç ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.

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