Araştırma: Yemeklere tuz serpmek diyabet riskini artırıyor

Yeni bir araştırma, öğünlerinize tuz eklemenin tip 2 diyabete yakalanma riskini artırdığını öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Tuzlu diyetlerin kan basıncını yükselttiği ve kalp için kötü olduğu uzun zamandır biliniyordu ancak bu çalışma, diyabetle bağlantısını gösteren ilk çalışma oldu.

Bilim insanları, Birleşik Krallık Biyobankası’nda tuz alımları ve sofrada yemeklerini ne sıklıkla tuzla tatlandırdıkları sorulan 400 bin yetişkinin verilerini inceledi.

On yılı aşkın bir takip süresi boyunca katılımcıların 13 bininde tip 2 diyabet gelişti. Hiç tuz kullanmayan veya nadiren kullananlarla karşılaştırıldığında, her öğüne tuz ekleyen kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riski yüzde 39 daha yüksekti.

Bu arada, “bazen” veya “genellikle” tuz ekleyenlerde risk, sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 20 daha yüksekti.

TUZLUĞU MASADAN KALDIRMAK FAYDALI

Tulane Üniversitesi’nde epidemiyoloji profesörü ve çalışmanın baş yazarı olan Dr. Lu Qi, “Tuzun sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon riskini azaltabileceğini zaten biliyoruz, ancak bu çalışma ilk kez tuzu masadan kaldırmanın faydalı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Araştırmacılar, tuzun insanları daha büyük porsiyonlarda yemek yemeye teşvik ettiğini, bunun da obezite ve iltihaplanma gibi diyabet için diğer risk faktörlerini geliştirme şansını artırdığını söyledi.

Bunun yerine otlar ve baharatlar kullanmak gibi tuz alımını azaltmaya yönelik stratejilerin, Birleşik Krallık’ta yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyen tip 2 diyabetiyle mücadeleye yardımcı olabileceği sonucuna varıldı.

Çok fazla tuz yemek, yüksek tansiyona neden olabilir, bu da kalp krizi ve felç riskini artırıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yetişkinlerin günde 6 gr’dan (1,5 çay kaşığı) fazla tuz almamasını öneriyor.