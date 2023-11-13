Bakan Koca’nın açıklamalarına TTB’den yanıt

Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında doktorların yurt dışına göçünü anlatırken kullandığı ifade ve yaptığı el hareketi çok tartışılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya TTB'den sert yanıt geldi.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üç gün önce Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yurt dışına doktorların göçü ile ilgili konuşması sırasında dile getirdiği “TTB'den verileri talep ettik” ifadeleriyle sözünü ettiği talep yazısının bugün TTB'ye ulaştığı ortaya çıktı.

TTB'den yapılan açıklamada, “İyi hal belgeleri verilerimizde gösterdiğiniz şeffaflığı Sağlık Bakanlığı'ndan da bekliyoruz” denildi.

“TÜM HEKİMLERİ İNCİTMİŞTİR”

Koca'nın bütçe görüşmeleri sırasında sarf ettiği sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, “Sağlık Bakanı'nın Meclis bütçe görüşmeleri sırasında hekimlerin yurtdışına gidişlerinde ekonomik nedenleri öncelediğini iddia etmesi ve bu iddiasını utanç verici bir şekilde ifade etmesi, tüm hekimleri incitmiştir” denildi.

“AVRUPA TTB'DEN, ARAP ÜLKELERİ BAKANLIKTAN BELGE KABUL EDİYOR”

Bakan'ın, bakanlıktan bin 359 kişinin iyi hal belgesi almak için başvurduğu, bunların sadece 450'sinin yurt dışına gittiği, tercih edilen ülkeler arasında ise ilk sıralarda Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap emirlikleri (Dubai) olduğuyla ilgili ifadelerine de yer verilen açıklamada şöyle denildi:

*Öncelikle belirtmek gerekir ki; yurtdışında hekimlik yapabilmek için Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) veya Sağlık Bakanlığı'ndan çeşitli belgeler alınabilmektedir. Beklendiği üzere hekimlerin etik geçmişini önemseyen birçok ülke, yalnızca TTB'nin düzenlediği ‘iyi hal belgesini’ kabul etmektedir.

*Hangi belgenin ne kadar önemsendiği ise ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla Bakanın belirttiği ülkeler (Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar) Sağlık Bakanlığı'nın verdiği belgeler ile yetiniyor olabilir.

*Kesin olan; TTB olarak her ay başında güncelleyerek paylaştığımız iyi hal belgesi sayısına bakanın verdiği sayıyı ve yurtdışında mesleği dışında çalışan hekimlerin sayısını da eklediğimizde, göç olgusu çok daha çarpıcı boyutlara ulaşmaktadır.

“BAKANLIKTAN VERİLERİ BEKLİYORUZ”

TTB'nin talep ettiği, başta pandemi dönemi verileri olmak üzere birçok verinin Bakanlıkça gizlendiğine dikkat çeken TTB, kendilerindeki verileri şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını da duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Biz, TTB olarak; her zaman açıklıktan ve şeffaflıktan yana olduğumuzu, üzerimize düşenleri yaptığımızı ve yapacağımızı, bu bağlamda iyi hal belgelerine ilişkin her türlü veriyi -Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) uymak kaydıyla- şeffaf şekilde paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

*Sağlık Bakanlığı'nın iyi hal belgeleri ile ilgili bilgi isteyen yazısının kurumumuza ancak bugün (13 Kasım 2023) ulaştığına dikkat çekiyor, gerekli bilgileri -yine KVKK'ye uymak ve isim vb. herhangi bir kişisel bilgiyi paylaşmamak kaydıyla- hem kendileriyle hem de kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade ediyoruz.

*Pandemi döneminde dahi salgına dair verileri sağlıklı ve şeffaf şekilde paylaşmamış, mahkeme kararlarına rağmen şiddet verilerini halen TTB'ye iletmemiş Sağlık Bakanlığı'nı da aynı hassasiyetle davranmaya; hekimleri aşağılamak yerine gerçek veriler ve sorunlar ile bir an önce yüzleşerek çözüm üretmeye davet ediyoruz.

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