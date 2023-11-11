Bakan Koca’nın el hareketine tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda “Hekimler niye yurt dışına göç ediyor" sorusuna cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, "Bizden dolayı değil" derken, para sayma işareti yapmasına doktor örgütlenmeleri, doktorlar ve doktor kökenli siyasetçiler büyük tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın doktorların yurt dışına göçünü izah ederken yaptığı para sayma işareti, doktor camiasını ayağa kaldırdı.

Koca'nın yanıtına tepki gösteren doktor örgütlenmeleri yaptıkları açıklamalarla Bakanı kınadıklarını açıkladı.

“UTANIYORUZ”

Türk Tabipleri Birliği, Bakanın analizinden utandıklarını belirterek, “Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı'nın ‘analizi'… Utanıyoruz!” ifadeleriyle tepki gösterirken, HEKİMSEN ise “Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Meclis’teki açıklamasında yaptığı hareketin, tarafımızca hiçbir suretle izah edilemeyeceğini, kabul etmediğimizi ve karşı çıktığımızı bildirmek istiyoruz. Sayın Koca’nın yurt dışına giden hekimleri ifade etmek için kullandığı hareket, hekimleri sadece para için çalışıyor gibi göstermektedir. Bunu sadece paraya indirgemek şiddet, kötü çalışma koşulları, verilmeyen özlük hakları gibi birçok problemi görmezden gelmektir” dedi.

“PARA EN SON NEDEN”

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'ndan yapılan açıklamada “Kimin yüzünden” sorusu dillendirilerek şöyle denildi:

-Bu ülkede her gün sağlıkta şiddet, hizmeti zorlaştıran mevzuat düzenlemeleri, idarelerin keyfi uygulamaları, hastaların, yöneticilerin saygısızlıkları, yoksulluk sınırında ücretlerle yaşamı, hizmeti, mesleği sürdürmeye çabalamamız ya da bu kadar çok sorun arasında kalıp sağlık hizmeti vermeye devam etmek zorunda kalmamız, insanlara nitelikli hizmet sunup mesleğimizi yapmak için arayışa girmemiz kimin yüzünden? Sürdürülemeyecek hale gelmiş bu sistemde bizim için para en son neden!

“SAĞLIK SİSTEMİ ENKAZ ALTINDA BIRAKTIĞINIZ İÇİN GİDİYORLAR”

Doktorların para için değil, enkaz altında bırakılan sağlık sistemi yüzünden yurt dışına gittiğini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise Bakan'ın hareketine şu ifadelerle karşılık verdi:

-Sayın Bakan gösterdiğiniz gibi hekimler para için bu ülkeyi terk etmiyor. Hekimler ve sağlık emekçileri güvenli çalışma ortamları yaratmadığınız için, sağlık sistemini enkaz altında bıraktığınız için bu ülkeyi terk ediyorlar. Siz ve bürokratlarınız görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz için gidiyorlar.

-Yeterli sağlık gücü istihdam etmediğiniz, sağlık bütçesini kamusal sağlık hizmetlerine, halkın sağlığına değil de sermayenin ihtiyacına göre planlama yaparak sermayeye akıttığınız için gidiyorlar.

-Bu ülkenin hekiminin, hemşiresinin onurunu, saygınlığını korumanız gereken yerde yaptığınız bu para sayma işareti bizleri rencide etmiştir. Pandemide ve depremde yöneticileriniz makam odalarında saklanırken yoğun bakımlarda koruyucu ekipman eksikliğine rağmen canla, başla çalışanları para sevenler olarak itham edişiniz asla unutulmayacaktır.

-Sağlıkta şiddetin sebebi sensin. Aslında 2024 yılı sağlık bütçenize bakıldığında, özel hastane patronu olduğunuz düşünüldüğünde ve kamusal sağlık hizmetinin altını boşalttığınız bilindiğine göre yorumu halkımıza bırakıyoruz.

“O HAREKET HEKİMLERE ŞİDDETİN GÖSTERGESİ”

Hekim Birliği Sendikası da yapılan hareketi “çok kötü” olarak nitelendirerek, “Gitmeyen, halkımıza sağlık hizmeti veren, ülkemize hizmet için özveriyle çalışan bu ülkenin evladı 200 bin hekim, Bakan olarak sizden şiddeti önlemenizi, çalışma koşullarını iyileştirmenizi, bilimsel koşulların sağlanmasını beklerken, tek sorun paraymış gibi göstermeniz burada kalan, ülkesini seven biz hekimlere yapılan en kötü harekettir. Bakanın şiddeti önlenmesi gerekirken, kendi hekimlerine o el hareketini yapması, şiddetin bizatihi göstergesidir” görüşlerini paylaştı.