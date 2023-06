Beslenme uzmanı uyardı: Kahvaltıda bunları tüketmeyin

Bir beslenme uzmanı, sağlıklı olmak istiyorsanız şekerli mısır gevreği, beyaz ekmekten tost ve hamur işleri gibi yiyecekleri kahvaltı menünüzden çıkartmanız gerektiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’deki King’s College London’da gıda uzmanı olan Profesör Tim Spector, beyaz unla yapılmış gıdaları ve meyve suyu, aromalı yoğurt gibi şekerli besinleri kahvaltıdan çıkarmanın, günlük aşırı işlenmiş gıda alımını üçte bir oranından fazla azaltabileceğini vurguladı.

Daily Mail’in haberine göre, Profesör Spector, kahvaltıda tercih edilen bu yiyecekler yerine doğal yoğurt ve karışık kuruyemiş ya da ekşi mayalı ekmek üzerine mantarlı veya peynirli omlet öneriyor.

Görünüşe göre kahvaltı, obezite ve kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı olan işlenmiş yiyecekleri daha az yemeyi hedefleyen en iyi öğün olarak biliniyor.

KAHVALTI ÇOK ÖNEMLİ

Bu ayın başlarında beslenme şirketi Zoe için bir podcast’te konuşan Profesör Spector, insanlara kahvaltılarını düşünmelerini tavsiye etti, çünkü çoğu insan kahvaltıyı evde yer ve bu da işte, restoranlarda ve kafelerde yenen yiyeceklerden daha kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar.

Buna göre, hamur işleri, şekerli kahvaltılık gevrekler, kahvaltı barları, meyve suları ve bisküvi barları gibi kahvaltılık yiyecekler yerine doğranmış meyve ve fındıklı doğal yoğurt, kefir veya ıspanaklı ve peynirli omlete geçiş yapmak büyük bir fark yaratabilir.

“Food for Life: The New Science of Eating Well” isimli bir kitabı da bulunan uzman, müsli ve hazır yulaf lapası gibi görünüşte daha sağlıklı duran kahvaltı ürünlerinin bile aşırı derecede işlenmiş olduğunu ve bunun da insan sağlığı için kötü olduğunu vurguladı.



İlginizi Çekebilir İşlenmiş gıdalardaki tehlike... Kanser riski taşıyor ama yüzde 44'ü bağımlı

İlginizi Çekebilir İşlenmiş et ve tip 2 diyabet riski arasındaki ilişki