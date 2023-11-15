Beyin ölümü gerçekleşti, organ bağışıyla 5 hastaya umut oldu
Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki A.Ç'nin organları, yakınları tarafından bağışlandı. Operasyonla alınan organlar sayesinde 5 hasta yeniden hayata tutunacak...
Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gün tedavi gören A.Ç’nin bugün beyin ölümü gerçekleşti.
Hastane yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucunda aile, A.Ç’nin organlarını bağışlamaya karar verdi. Ardından organlar, operasyonla alındı.
A.Ç.’nin böbreklerinden biri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğer böbreği ile karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, korneaları ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
Hastane Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 hastamız yaşama tutunacak. Kornealar da iki vatandaşımızın görmesine vesile olacak. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.