Bilim insanları: Ev temizleyerek 500 kalori yakılabiliyor

Bilim insanları ev işi yaparak kilo verilebileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları gündelik ev işleri ve ev temizliği yaparak kilo verilebileceğini duyurdu. ABD’deki Maryland Üniversitesi’nde görevli profesör doktor Duston Morris, günde 20 ile 30 dakika boyunca ev işi yapmanın pozitif etkileri olabileceğini söyledi.

Washington Post gazetesine konuşan Morris, “Fiziksel hareketi artırmak istiyorsanız her gün 20 ile 30 dakika boyunca temizlik yapabilirsiniz” dedi. Bilim insanı, her gün ayrı bir fiziksel aktivite yapılmasının kas dengesi için önemli olduğunu söylerken, “Bir gün çamaşırların yıkanıp asılmasına ve toz almaya ayırırsanız, ertesi gün banyoyu temizleyebilir ve elektrikli süpürge ile yerleri temizleyebilirsiniz” dedi.

Elektrikli süpürge kullanırken bu aleti kullandığınız eli de değiştirebileceğinizi söyleyen ve bu sayede farklı kas gruplarının çalışmasını sağlayabileceğini dile getiren Morris temizlik hareketlerine squat (çömelme) hareketlerinin de eklenebileceğini dile getirdi.

Bilim insanları yarım saatlik bir egzersizin ortalama olarak 80 kalori yakmaya yardımcı olabileceğini de duyurdu.

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