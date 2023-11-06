Bilim insanları öneriyor… Yaşlanmayı 6 yıl yavaşlatıyor

Bilim insanları yaşlanmayı altı yıla kadar yavaşlatabilecek sekiz yöntemi sıraladı.

Sozcu.com.tr

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Ölümsüzlük, yaşlanmayı önlemek, genç kalmak bilim dünyasının en çok odaklandığı konular arasında. Son olarak yapılan yeni bir çalışma da yaşlanmayı yavaşlatacak bazı ipuçlarını sıraladı.

ABD’li uzmanlar, iyi bir uyku düzenine sahip olmanın, sağlıklı beslenmenin, fiziksel aktivitenin ve sigara içmeme gibi önlemlerin yaşlanma sürecini yaklaşık altı yıl yavaşlatabileceğini söylüyor. Bir çalışma, bu önlemlerin uygulanması halinde kalp sağlığını desteklediğini ve bunun da biyolojik yaşlanma hızını altı yıl kadar yavaşlattığını öne sürüyor.

Yaş ortalaması 47 olan 6.500’den fazla yetişkinden elde edilen verilere dayanan bulgulara göre araştırmacılar, iyi kalp-damar sağlığına sahip kişilerin biyolojik olarak gerçek yaşlarından yaklaşık altı yıl daha genç olduklarını söyledi.

Amerikan Kalp Derneği’nden Donald Lloyd-Jones, “Bu bulgular, kronolojik yaş ile biyolojik yaş arasındaki bağlantıyı ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını takip etmenin daha uzun yaşamamıza nasıl yardımcı olabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor. Herkes daha uzun yaşamak istiyor, ancak daha da önemlisi, daha uzun süre sağlıklı yaşamak istiyoruz, böylece mümkün olduğu kadar uzun yıllar gerçekten keyif alabilir ve iyi bir yaşam kalitesine sahip olabiliriz” dedi.

Bir kişinin fenotipik veya biyolojik yaşını ölçmek için araştırmacılar kişinin metabolizmasını, organ fonksiyonlarını ve inflamasyonunu kontrol etti. Biyolojik yaş ivmesi, kişinin biyolojik yaşı ile gerçek yaşı arasındaki farkı gösterirken yüksek değerler daha hızlı biyolojik yaşlanmanın işaretidir.

Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi’ndeki Mailman Halk Sağlığı Okulu’ndan Nour Makarem şunları söyledi: “Daha yüksek kardiyovasküler sağlığın, yavaşlamış biyolojik yaşlanma ile ilişkili olduğunu bulduk. Ayrıca doza bağlı bir ilişki de bulduk; kalp sağlığı arttıkça biyolojik yaşlanma azalıyor.”

Çalışmaya göre; kalp sağlığı iyi olanların ortalama gerçek yaşı 41 iken ortalama biyolojik yaşları 36 idi. Ve kalp-damar sağlığı kötü olanların ortalama gerçek yaşı 53 iken ortalama biyolojik yaşları 57 idi.

Makarem şunları söyledi: “Kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmek, vücudunuzun yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve bu da ileride birçok fayda sağlayabilir.”

Amerikan Kalp Derneği tarafından belirlenen ve yaşlanma hızını yavaşlatan sekiz sağlık önlemi ise şu şekilde sıralandı:

1. Sağlıklı beslenme

2. Daha aktif olmak

3. Sigarayı bırakmak

4. Sağlıklı uyku

5. Sağlıklı kiloyu korumak

6. Kolesterolü kontrol etmek

7. Kan şekerine dikkat etmek

8. Kan basıncını yönetmek

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