Bilim insanları uyardı: Ölüm riskini artırıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, yalnızlığın birçok hastalığı tetikleyerek ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, arkadaşlarının ve ailelerinin yeterince ya da hiç ziyaret etmediği kişilerde ölüm riski önemli ölçüde yükseliyor.

İngiltere’deki UK Biobank’ın 450 bini aşkın kişiyle yürüttüğü araştırmaya göre, sosyal hayat hastalık riskini azaltıp ömrü uzatıyor. Erken ölüm riskini azaltmak için ayda en az bir kez arkadaşlarla ve aileyle görüşülmesi gerekiyor.

Araştırmada, sevdiklerini uzun süre görmeyenlerin herhangi bir nedenle ölme olasılığının yüzde 77 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Beş farklı sosyal bağlantı türünün incelendiği çalışmada, yalnız yaşamak ve hissetmenin, arkadaş ve aileyle az görüşmenin kalp hastalığı ve felç gibi ciddi hastalıklara kapı araladığı vurgulandı.

Uzmanlar, sevdiklerini ayda en az bir kez görmemenin ve yalnız yaşamanın insanların ölme riskini önemli ölçüde artırdığını kaydetti. Birden fazla sosyal izolasyon biçiminin riski daha da artırdığı kaydedildi.

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