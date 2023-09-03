Bilimsel araştırma: Büyükanne ve büyükbaba olmak sağlığa iyi geliyor

Bilim insanları torun sahibi olmanın fiziksel ve zihinsel sağlığa iyi geldiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın saygın kurumlarından Johanes Gutenberg Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma torun sahibi olmanın ileri yaştaki bireylerin sağlık durumlarına pozitif katkı sağladığını ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada 14.810 bireyin sağlık durumu takip edilirken, ortaya çıkan sonuçta torun sahibi olanların zihinsel ve fiziksel olarak daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Araştırmada torun sahibi olan bireylerin depresyon yaşama ihtimalinin daha düşük olduğu sonucu çıktı.

Yaşları 50 ile 80 arasında değişen bireylerin üçte birinin torun sahibi olduğu açıklanırken, araştırmayı y ürüten bilim insanlarından Reyn van Ewjik, “İlerleyen yaşta torun sahibi olmak kişinin hayatına yeni bir anlam katabilir, yeni bir rol ve daha fazla sosyalleşme imkanı sağlayabilir” dedi. Ewjik, “Kitap okumaktan, bebek arabasını taşımaya bütün torun sahipleri bundan faydalanabilir” yorumunu yaptı.

Büyükanne ve büyükbabaların torunları sayesinde daha hareketli olduğu belirtilirken çocukların bakıcılığında daha çok sorumluluk alarak ebeveynlere yardım eden yaşlı bireylerin ise sağlık durumlarının daha az yardım edenlere göre daha kötü olduğunu ortaya çıkardı.

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