Bilimsel araştırma: Esnek çalışma kalp hastalıkları riskini de azaltıyor

Yapılan bir araştırma, esnek çalışmayı kabul etmeyen patronların çalışanlarında kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Harvard ve Penn State üniversitelerinde yapılan çalışmaya göre, yaygın mesai saatleri olan 9.00-18.00 arası yoğun bir tempoda çalışmak kalp hastalığı riskini yükseltiyor. Daha esnek çalışma saatlerine sahip olmak ise bu riski azaltıyor.

Araştırmacılar, iş hayatları özel hayatlarıyla çelişmeyen çalışanların kalp sağlığının on yaş daha genç olmaya eşdeğer olduğunu öne sürüyor.

American Journal of Public Health’de yayınlanan araştırmaya, yüksek ve orta ücretli işlerde çalışan 1.528 kişinin yanı sıra düşük ücretli personel de dahil edildi.

Sağlık bilgileri, kardiyo metabolik risk skorunu (CRS) hesaplamak için kullanıldı. Sonuçlara göre, uzmanlar, esnek çalışıp da başlangıçta kardiyovasküler hastalık riski daha yüksek olanların CRS değerinin azaldığını belirttiler.

10 YIL KAZANDILAR

Bu katılımcıların CRS değerleri normal yaşlarından 5,5 ila 10,3 yıl kadar azaldı. Daha yüksek CRS’ye sahip 45 yaş üstü çalışanların ise esnek çalışmadan faydalanma olasılığının daha yüksek olduğu kaydedildi.

Penn State Uyku, Sağlık ve Toplum İşbirliği Direktörü Profesör Orfeu Buxton, “Araştırma, çalışanların iş ve kişisel yaşamları arasındaki çatışmayı azaltmak ve onların yaşamlarını iyileştirmek amacıyla işyeri kültürünü zaman içinde değiştirmek için tasarlandı.”

“Artık bu tür değişikliklerin çalışanların sağlığını iyileştirebileceğini ve daha geniş çapta uygulanması gerektiğini biliyoruz.” açıklamasında bulundu.

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