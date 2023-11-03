Bilimsel araştırma: Gerçek yaşınızı ortaya çıkarmanın 4 yolu

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, doğum günü pastanızdaki mum miktarının biyolojik olarak kaç yaşında olduğunuzla pek ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Stanford Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, insanların biyolojik yaşlarından farklı olabileceği ve vücudun gerçek yaşını ortaya çıkarmanın tam 4 yolu olduğu tespit edildi.

Baş araştırmacı Michael Snyder ve ekibi, vücudun bazı bölgelerinin nasıl olgunlaştığını belirlemek için metabolik, bağışıklık, hepatik (karaciğerle ilgili) ve nefrotik (böbreklerle ilgili) olmak üzere dört spesifik tip belirledi.

Ocak 2020 tarihli bir raporda Snyder, “Çalışmamız, her katılımcıdan yıllar boyunca birden fazla örnek alarak nasıl yaşlandığımıza dair kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor. Bireylerin yaşlanmayı moleküler düzeyde nasıl deneyimlediğine dair net kalıpları görebiliyoruz ve oldukça fazla fark var.” dedi.

Bulgular için analistler, yaşları 34 ile 68 arasında değişen 43 sağlıklı erkek ve kadını iki yıl boyunca yakından gözlemledi. Kapsamlı incelemeler sonucunda uzmanlar, yaşa bağlı sağlık sorunlarına neyin katkıda bulunabileceğini tahmin etmek için kullanılabilecek 608 molekül keşfetti. Daha sonra biyobelirteçleri dört yaş tipi sınıfa ayırdılar.

Snyder, “Bir etiketten fazlası olan yaş-tipi, bireylerin sağlık riski faktörlerine odaklanmalarına ve ileride sorunlarla karşılaşma olasılıklarının en yüksek olduğu alanları bulmalarına yardımcı olabilir.” dedi.

Peki bu yaş-tiplerinin neler olduğunu biliyor musunuz? İşte uzmanların oluşturduğu dört farklı belirteç…

METABOLİK

Bu tanım altındaki kişilerin, metabolizmalarının hızlı yaşlanması nedeniyle kalp hastalığı, obezite ve tip 2 diyabet geliştirme olasılığı daha yüksektir. Kiloya bağlı hastalıklar açısından daha yüksek risk altında olmasına rağmen, metabolik yaş tipi olan bir kişi yine de çok daha genç birine göre daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilir.

BAĞIŞIKLIK

Bağışıklık yaş tipi, bağışıklık sistemi vücudun geri kalanından daha hızlı yaşlanan bir kişiyi ifade eder. Yılların ilerlemesi sıklıkla vücutta iltihaplanmaya neden olur ve romatoid artrit, lupus, tip 1 diyabet ve multipl skleroz gibi otoimmün hastalıkların riskini artırır.

HEPATİK

Bu tipteki insanlar, kanın alkol ve uyuşturucu gibi zehirli maddelerden arındırılmasıyla görevli hayati bir organ olan, hızla yaşlanan bir karaciğerden muzdariptir. Hızlı yaşlanma, kişi yaşlandıkça karaciğerin düzgün çalışma kabiliyetini azaltır ve siroz hastalığına karşı aşırı duyarlı hale getirir.

NEFROTİK

Nefrotik yaş tipi böbrekle ilgilidir; idrar üretmek için kandaki atıkları filtreler, vücut sıvılarını dengeler ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olur. Hızla yaşlanan böbreklerden şikayetçi olan kişiler, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği yaşayabilirler.