Bir gün içinde 3 doktor yaşamına son verdi

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, üç genç hekimin yaşamına son verdiği bildirildi.

Latif SANSÜR

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Türk Tabipleri Birliği bir gün içerisinde 3 hekimin hayatına son verdiğini duyurdu.

İlk açıklamada “Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş'i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Hemen ardından da, “Aynı gün içinde Mersin’de de genç bir kadın hekimin yaşamına son verdiği bilgisine ulaştık” paylaşımı ile yaşamına son veren hekim sayısının üç/e çıktığını duyurdu.

“ÜZGÜNÜZ AMA ÖFKELİYİZ DE”

Doktorların bir çok nedenle kıskaca alındığı belirtilen TTB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı

-Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

-Üzgünüz ama öfkeliyiz de! Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz!

-Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz!