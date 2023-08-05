Abone Ol

Canan Karatay SÖZCÜ TV’de

Elif Tümen sordu; Prof. Dr. Canan Karatay vatandaşın merak ettiği tüm soruları samimiyetle tek tek yanıtladı.

Yayınlanma: 18:34 - 05 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Canan Karatay Sözcü Sözcü TV
X Reklam