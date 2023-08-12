Covid-19 hortladı: Eris varyantı için uzmanlar Eylül ayına dikkat çekti

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının yeni bir varyantı korku salmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre içinde küresel bir salgın halini alan ve bütün dünyayı dönüştüren, uzaktan ödeme, sosyal mesafe, Covid-19 aşısı gibi kavramları hayatımıza katan corona virüsü salgınıyla ilgili yeni bir endişe ortaya çıktı…

Bilim insanları ve resmi kurumlar son dönemde Omicron varyantının alt türü olan Eris varyantının giderek yayıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Eris varyantının endişe yarattığını söylerken şu ana kadar 51 farklı ülkede bu virüsün görüldüğü belirtildi. Yetkililer şu an için net bir şey söylemenin yanlış olduğunu belirtse de bu hastalığın yeni bir salgını tetikleyebileceğinin altını çizdi.

“ŞU AN DURUM İYİ AMA…”

Atina-Pire Hastane Doktorları Derneği Başkanı Matina Pagonis bir açıklama yaparak, “Eris varyantı Covid-19’un bitmediğini ve mutasyonların devam ettiğini ve burada olduğunu gösteriyor” dedi. Şu an bu hastalığın seyrinin nasıl ilerlediğinin bilinmediğini aktaran Pagonis, “Şu an belirtiler hafif gözüküyor. Fakat yine de kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar çok dikkat etmeli. Sosyal mesafe gibi kişisel önlemler alınmalı” dedi.

Bilim insanları, “Şu an için Eris yavaş yayılıyor gibi gözükebilir. Bunun sebebi yaz tatili ve okulların kapalı olması. Fakat Eylül ayında insanlar ofislere dönmeye başlayacak, okullar açılacak ve daha çok insan hava durumundan dolayı kapalı alanlarda daha çok vakit geçirecek. Bu da hastalığın artmasını tetikleyebilir” dedi.

Eris varyantının özellikle Girit gibi turistik beldelerde yoğun olarak görüldüğüne dikkat .eken bilim insanları Eris varyantının yüzde 20’si Asya’da, yüzde 10’u Avrupa’da ve yüzde 7’si de Kuzey Amerika’da görüldü. Yeni Covid-19 varyantlarından yüzde 18’i Eris varyantı” dedi.

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ NEDİR?

– Baş ağrısı

– Halsizlik

– Boğazda balgam birikmesi

– Burun akıntısı

– Boğaz ağrısı

– Bir ya da iki gün süren yüksek ateş

Yunan medyasına konuşan bilim insanları, “Sık sık elinizi yıkamayı ve antiseptik kullanmayı unutmayın. Gerekli görülen durumlarda maske takılmalı. Eğer belirtiler hafif seyrediyorsa, evde kalın ve insanlarla etkileşime girmeyin” dedi.

Bilim insanları bu varyantın belirtilerinin 5 gün boyunca geçmemesi durumunda ise hemen hastaneye ya da doktora gidilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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