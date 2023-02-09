‘Depremden kurtarılan yaklaşık 800 crush sendromu hastası var’

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde göçük altından kurtarıldıktan sonra yaklaşık 800 crush (ezilme) sondromu yaşayan hastanın olduğunu belirten Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "10 bin seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyuluyor. Geçici damar giriş yolu ile 2 bin seanslık diyaliz malzemesi bağışını vakıf olarak üstlendik. İlk 500 seanslık malzemeyi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bugün teslim ettik" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ile koordinasyon halinde olan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, göçük altından kurtarıldıktan sonra crush (ezilme) sendromu yaşayan hasta sayısının bugün itibariyle 800 civarında olduğunu belirtti.

Vakıf Başkanı Erk, “Crush sondromu yaşayan 800 civarındaki hastanın akut tedavisi için yaklaşık 10 bin seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyuluyor. Geçici katater (damar giriş yolu) ile 2 bin seanslık diyaliz malzemesi bağışını vakıf olarak üstlendik. İlk 500 seanslık malzemeyi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bugün teslim ettik. Crush sendromu yaşayan bir hastanın tedavisi için yaklaşık 10 -11 seans diyalize ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Erk, “Göçük altında kalmaya bağlı oluşan crush sendromlu hastaların yanı sıra kronik böbrek yetmezliği hastalarının aksayan diyaliz tedavilerini gerçekleştirebilmeleri için vakfımız gereken tüm çalışmaları yürütüyor. Deprem bölgesinden gelen yoğun diyaliz merkezi arayışı talepli telefonlara tek tek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yakın illerdeki diyaliz merkezlerine yönlendirme, diyaliz merkezlerine transferlerine araç sağlama konusunda bölge imkanlarının el verdiği ölçüde lojistik desteklerimizle hastalarımızın yanında oluyoruz” diye konuştu.

Deprem bölgesinden gelecek diyaliz hastaları için gerekli operasyon İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Şu ana kadar Türk Böbrek Vakfı, Tekirdağ Diyaliz Merkezlerine deprem bölgesinden 3 hasta, Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’ne ise 1 hasta gönderildi. (DHA)

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