Hastanemi Açın Platformu: Hastaneleri kapatmaktan vazgeçin

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda hastane hasar gördü, bazı hastaneler ise yıkıldı. Hastanemi Açın Platformu üyeleri, deprem sonrası sağlık hizmetine ilişkin öneriler sıraladı.

Yavuz ALATAN

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Hastanemi Açın Platformu, depremlerde yıkılan hastanelere dikkat çekerek, “Artık hastaneleri kapatmaktan vazgeçin” çağrısı yaptı.

“Depremler hastanelerimizin önemini tekrar gösterdi” pankartı altında açıklama yapan doktor Asuman Doğan, “Önce pandemi şimdi deprem göstermiştir ki Türkiye olağan dışı durumların, afetlerin sık yaşandığı bir ülkedir. Mevcut hastanelerimize ihtiyacımız olduğu açıktır. Hastane kapatmalar tümüyle gündemden çıkmalıdır” dedi. Platform adına şu açıklama yapıldı:

SAĞLIK KURULUŞLARI DAHİ DAYANIKLI DEĞİL

– Deprem bölgelerinde ne yazık ki hastaneler dahil sağlık kurumlarının da sağlam yapılmadığını, yenilenmediğini, son dönemde yapılanların bile dayanıklı olmadığını gördük. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, diyaliz merkezleri kullanılamaz hale geldi. Örneğin Hatay'da il sağlık müdürlüğü binası dahi yıkıldı. TTB'nin raporuna göre Hatay'daki aile sağlığı merkezlerinin neredeyse tamamı, Antakya Toplum Sağlığı Merkezi kullanılamaz hale geldi. Hatay'daki son depremlerle birlikte bu şehrimizde kullanılabilir kamu hastanesi kalmadı. Günlerce kent merkezi ve ilçelerde sağlık hizmetleri yetersiz kaldı, sadece ilk müdahale ve sevk işlemleri yapıldı, yaralılara aşılar yapılamadı.

SAĞLIK ÇALIŞANI İHTİYAÇ ARTIYOR

– Çok sayıda hasta Adana'ya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ediliyordu, 20 Şubat Hatay depreminde orası da hasar aldı, hastane boşaltıldı. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi illerimize yaralı nakilleri yapıldı. Bu illerimizdeki şehir hastaneleri dahil büyük hastanelerde elektif ameliyatlar ertelendi, servisler depremzedelerin tedavisine ayrıldı, diğer hastaların sağlık hizmetleri ötelenmek zorunda kaldı. Benzerini pandeminin yoğun dönemlerinde de yaşamıştık. Gelen yaralılar yanında çevre iller ve büyük şehirlerimize büyük bir iç göç de yaşanıyor, bu illerin nüfusu, sağlık hizmetlerine ve hastanelerimize, sağlık çalışanlarımıza olan ihtiyaç artıyor.

HASTANE KAPATMA GÜNDEMDEN ÇIKMALI

– Ne yapmalı? Sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sağlık kurumlarının yapımında ve yenilenmesinde bilimin gereklerinden ayrılmamak gerekir. Bunları yaparken kent rantı yaratmak hevesinden vazgeçilmeli, hizmet satın alma-hasta garantili şehir hastanelerinin değil kentlerin hatta Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre planlama yapılmalıdır. Yaralıların tedavi için bin 100 kilometre uzaklıktaki hastanelere sevk edilmek zorunda kalması sağlık hizmetlerinde planlamanın merkezi dev hastaneler üzerinden yapılmasının sakıncalarını tekrar göstermiştir. Önce pandemi şimdi deprem göstermiştir ki Türkiye olağan dışı durumların, afetlerin sık yaşandığı bir ülkedir. Mevcut hastanelerimize ihtiyacımız olduğu açıktır. Hastane kapatmalar tümüyle gündemden çıkmalıdır.

KAPATILAN HASTANELER HİZMETE AÇILSIN

– Kentlerin kolay ulaşılabilir yerlerindeki mevcut hastanelerimize, özellikle ‘nasıl olsa kapatılacak' denerek yıllardır yatırım yapılmayan, çivi dahi çakılmayan hastanelerimize gerekli yatırımlar yapılmalı, bu hastanelerimiz tarihi kimlikleri korunarak yerlerinde güçlendirilmeli ve yenilenmelidir. Dışkapı ve Sami Ulus Hastaneleri hekimleri, sağlık çalışanları, hastaları mağdur edilmeden yenilenmeleri, güçlendirilmeleri pekala mümkündür. Aynı durum kapatılmış ve çürümeye terk edilmiş Türkiye Yüksek İhtisas, Ankara Numune, Ankara Fizik Tedavi, Ankara Atatürk, Bursa Memleket gibi hastanelerimiz için de geçerlidir. Bu hastanelerimiz de doğru planlamayla, gerekli yatırımlar yapılarak sağlık hizmetlerine kazandırılmalıdır.

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