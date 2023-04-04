Hastaya bilinci açıkken, beyin tümörü ameliyatı yapıldı

38 yaşındaki İsmail Subaşı’nın beynindeki tümör, Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen uyanık kraniotomi (uyanık beyin ameliyatı) tekniği ile bilinci açık şekilde alındı.

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Bursa’da yaşayan İsmail Subaşı’na, 2019 yılında beyin tümörü teşhisi konuldu. İlk ameliyatından sonra sağlığına kavuşan Subaşı, hastalığın tekrar nüksetmesi üzerine ameliyatını gerçekleştiren Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici’ye başvurdu.

Prof. Dr. Ekici, yaptığı tetkiklerde tümörün tehlikeli bir bölgede bulunduğunu ve ameliyat sonrası felç olma riski olduğunu Subaşı ve ailesiyle paylaştı. Subaşı ve ailesinin onayıyla, Türkiye’de sayılı hastanelerde uygulanan uyanık beyin ameliyatı tekniği kullanılarak bilinci açık bir şekilde ameliyat gerçekleştirildi.

Operasyon başarıyla tamamlandı ve Subaşı sağlığına kavuştu. Ameliyat sırasında hasta ile konuşarak beyin tümörünü çıkarttıklarını belirten Prof. Dr. Ekici, ameliyatın özelliğinin hastanın tümörünün sağ beyin yarısında hareket merkezinin hemen dibinde bulunması olduğunu ve motor lif dediği hareket sağlayan liflerin vücudun karşı tarafını çalıştırdığını söyledi.

Prof. Dr. Ekici, hastayı 5 senedir takip ettiklerini ve tümörün küçük evreli olduğunu ancak 5 yıllık süre içinde karakterinin değiştiğini, ilaç tutulumu olarak bilinen kontrast ile tümör içerisinde nekroz adı verilen kistik alanların oluştuğunu belirtti. Riskli bir alanda olduğu için vücudun felç olma riski de göz önünde bulundurularak hasta yakınlarıyla paylaşılan ameliyat kararı sonrasında tümörün tamamının ya da tamamına yakınının çıkartıldığı bildirildi. (DHA)

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