Kurdaki artış ameliyat masasındaki hastayı da vurdu

Seçimden sonra döviz kurlarındaki artışın kontrol altına alınamaması, hastanelerde ameliyat için sıra bekleyen vatandaşları da mağdur ediyor. Hasta ameliyat masasında doktoru, doktor da ameliyatta kullanacağı malzemeyi bekliyor.

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Dolardaki yukarı yönlü hareketin kontrol altına alınamaması, ithalatla ayakta duran Türkiye'yi ciddi şekilde etkiledi. Kurdaki artış malzeme tedarikinde sıkıntıya yol açınca hastanelerde ameliyat için sıra bekleyen hastaları da mağdur oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Acil olmayan ameliyatların yapılması neredeyse imkansız hale geldi. Sağlık Bakanlığı ile kurumların malzemelere ilişkin geri ödemelerdeki orantısızlık, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki yetersizlik vatandaşın canına kast edecek şekilde karşımıza çıkıyor. Kamu hastanelerinde yaşanan bu sorun, şimdi özel hastanelerde de kendini göstermeye başladı. Kur kontrol edilemiyor bunun bedelini ise vatandaş canıyla ödüyor” ifadelerini kullandı.

“KURA YAPILAN MÜDAHALELER DE ARTIK FAYDA ETMİYOR”

Seçim sürecinde yaşanan kur şokunu, arka kapıdan döviz satarak “halı altına süpüren” iktidarın, seçimden sonra acı gerçeği halka göstermeye başladığını dile getiren Aytekin, şunları kaydetti;

“Seçimlerin üzerinden 15 gün geçti, 15 günde dolar 20 lirayı da geçerek 24 TL sınırına geldi. 15 gündür kura yapılan dolaylı müdahaleler de artık fayda etmiyor. Bunun sonucunda ithalatla ayakta duran Türkiye'de iğneden ipliğe her şeyin fiyatı günlük değişiyor.

Yaşanan krizin son noktası ise maalesef sağlık alanı oldu. Sağlık bir kamu hizmetiyken, bunu sektörleştiren ve kamucu anlayış yerine tüccar mantığını hayata geçiren AKP iktidarı sağlık alanında eşi görülmemiş bir mağduriyet yarattı. Sağlık bakanlığı ile firmaların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) konusunda anlaşamamaları, kurun her gün yukarıya doğru gidişi medikal ürünlerin tedariğini de geciktirmekte ve bunun sonucunda insanlar hastane kapılarından geri dönmekte.

Bugün neredeyse tüm kamu hastanelerinde acil olmayan ameliyatlar maalesef yapılamıyor. Hasta ameliyat masasında doktoru, doktorsa ameliyatta kullanacağı malzemeyi bekliyor. Bu krizin bir an evvel çözülmezse sağlıkta içinden çıkılamaz bir kaosu yaşayacağız.”

“MALZEMEYE FİYAT VERİLMİYOR”

Aytekin'in, “Bugün bir kardiyolojik girişimde kullanılacak olan stent fiyatları gün içinde yerine göre 2 veya 3 kez değişiyor. Yerli stentlerde de durum farklı değil. Bir ameliyathanede kullanılacak dikiş ipi bile kur şokundan etkileniyor. Sağlık Bakanlığının derhal SUT fiyatlarını güncellemesi şart” şeklinde konuştu.

“KRİZ İLAÇLARI DA VURUYOR”

Krizin bir diğer boyutunun ise ilaç sektöründe yaşandığına dikkat çeken Aytekin, “Hasta yazılan ilacı almaya gittiğinde ya ilaç bulunamıyor ya da muadili veriliyor. Bununla birlikte en acısı ise yurtdışından getirilmek zorunda olan kanser ilaçları. Yurtdışı ilaçları hastalara ulaşamıyor. Bazı kritik ilaçlar ise SUT sisteminde pasif ilaç konumuna düşürüldüğü için hastalar hayati önemdeki ilacı alamıyor. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda dolardaki bir TL'lik artış ilacına göre binlerce liralık değişime sebep olabiliyor. Ve bakanlık, bu konuda adım atamıyor. Hastaların yaşadığı bu mağduriyeti vicdanı olan tüm yöneticilerin düşünmesi lazım” diye konuştu.

“BU SORUNU ÇÖZMEK İÇİN NE BEKLİYORSUNUZ?”

Krizin çözümü için Sağlık Bakanı’na seslenen Aytekin, “Yaşanan kriz sağlık alanındaki tüm paydaşların üzerine eğilmesi gereken, bakanlıktan bürokrasiye sağlık meslek örgütlerinden kurumlara kadar herkesi ilgilendiren bir sorun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öyle görünüyor ki bu sorunu çözmek için eğer Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor. Faiz sebep enflasyon sonuç tezinin ülkeyi getirdiği bu nokta maalesef can yakmaya devam ediyor” dedi.