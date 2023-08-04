Mide bulandırıcı araştırma: Tokalaşmadan önce dikkat edin

Yeni yapılan rahatsız edici bir çalışma, insanların yaklaşık üçte birinin kirli ellere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Science & Justice tarafından yayınlanan araştırmaya göre, insanların yüzde ikisinin ellerinde sperm olduğu ortaya çıkarken kadınların ellerinde de erkeklere göre “görünür leke” olma olasılığı daha yüksek olarak tespit edildi.

Her gün tanıştığınız 50 kişiden birinin ellerinde sperm olabileceği açıklaması dikkat çekerken katılımcılarda tespit edilen diğer maddeler arasında saç, kir ve tükürük yer aldı.

Toplamda, katılımcıların üçte birinde saç ve kir çıkarken yaklaşık 10 kişiden birinde de tükürük bulundu.

66 katılımcının tek elinden sürüntü örneği alınan araştırmada, test edilen kişilerin 45’i kadın ve 21’i erkekti. Tüm katılımcılar yaşlarını, cinsiyetlerini ve ellerini en son ne zaman yıkadıklarını kaydeden bir anket doldurdu.

SIK YIKAMAYA BAĞLI OLARAK DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİ

Buna göre erkeklerin hiçbirinin ellerinde sperm bulunmadı, ancak iki kadının elinde tespit edildi. Araştırmacılar, 18 ila 29 yaşları arasındaki bir kadına ait bir elde sperm tespit edildiğini söyledi. Hatta sürüntü testinden bir saat önce ellerini yıkamıştı.

40-49 yaşlarında bir kadının ellerinde de sperm bulundu. Ancak bu katılımcı, sürüntü alınmadan önce ellerini iki ila üç saat boyunca yıkamamıştı.

Araştırmacılar, sonuçların, spermlerin son cinsel aktivite nedeniyle mi yoksa bulaşma olan yüzeylerden mi alındığını doğrulamadığını söyledi.

Ayrıca, insanların yüzde 9’unun ellerinde tükürük izleri olduğu tespit edildi. Ankete katılan insanların üçte birinden fazlası, numune almadan önce bir saatten daha kısa bir süre önce ellerini yıkamıştı ama yine de saç ve lif bulundu.

Resmi tavsiyeler, insanların enfeksiyon kapmasını ve başkalarına bulaştırmasını önlemek için sık sık ellerini yıkamaya teşvik ediyor.

İnsanlara tuvaleti kullandıktan sonra, bebek bezini değiştirdikten sonra, çiğ yiyeceklere dokunmadan önce ve sonra, yemek yemeden veya yiyeceklere dokunmadan önce, burunlarını sildikten veya hapşırdıktan sonra, bir kesik veya yarayı tedavi etmeden önce ve sonra ve evcil hayvanlara ve hayvanlara dokunduktan sonra ellerini yıkamalarını tavsiye ediliyor.

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