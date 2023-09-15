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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye’de Eris varyantı görüldü

Ve korkulan oldu... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Eris varyantının görüldüğünü açıkladı.

Yayınlanma: 09:14 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye’de Eris varyantı görüldü

Dünya çapında yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne sebep olan Corona virüsü salgını hortladı…

İlk kez 2023 yılının şubat ayında Endonezya’da tespit edilen Eris varyantı başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere vaka sayılarında artışa neden oldu.

Eris varyantı, omicron varyantının alt türü olarak 50'yi aşkın ülkede görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından gündemi değiştirecek bir açıklama yaptı.

Koca, Türkiye’de Eris varyantının görüldüğünü duyurdu:

“ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.”

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