Tehlikeli ama faydalı: Uzmanlar örümcek zehrini cinsel bozukluklar için kullanıyor

Bilim insanları, erkeklerin yaşadığı cinsel bozuklukları tedavi etmek için örümcek zehrini araştıran çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya üzerindeki en zehirli canlılardan birisi olan Brezilya Gezgin Örümceği’nin tek bir ısırığı, aşırı ağrıya, iltihaplanmaya, kas kontrolünün kaybına, nefes alma sorunlarına, felç riskine ve sonunda tedavi edilmezse boğulmaya neden oluyor.



Ancak zehrin olağandışı bir yönü, onlarca yıldır bilim insanlarını merakta bırakarak yeni araştırmaların kapısını açıyor. Bu örümcekler, ısırılan erkeklerde saatlerce süren ve istenmeyen ereksiyonlara sebep olabiliyor.

Şimdi bilim insanları zehrin, sertleşme bozukluğu için gerçekten yeni bir tedavi olup olamayacağını test etmek amacıyla yeni klinik deneyleri başlatıyor.

HEM KADINLAR HEM ERKEKLER İÇİN TEST EDİLDİ

Brezilya’daki Minas Gerais Federal Üniversitesi’nden araştırmacılar, BZ371A ismini taşıyan zehrin erkekler ve kadınlar için birinci aşama güvenlik denemesini tamamladı.

Bunun amacı, örümcek zehrinin tehlikeli kısımlarından izole edilen bileşiğin herhangi bir kötü etkiye neden olmamasını sağlamaktı.

Hem erkekler hem de kadınlar üzerinde tekrar gerçekleştirilen ayrı bir pilot testte, BZ371A’nın uygulanan bölgeye kan akışında artışa neden olduğu ve erkeklerde bunun ereksiyonu kolaylaştırdığı bulundu.

Şimdi araştırmacılar, kanser nedeniyle prostatı ameliyatla alınan erkeklerde BZ371A’yı test etmek için yeni bir araştırma planlıyor.

Bu hastalar genellikle ameliyatlarının bir sonucu olarak sertleşme sorunu yaşayabilir ve bunun sonucunda vücudun o bölgesindeki dokularda hasar meydana gelebilir.

Yaklaşık üç erkekten birinin, erektil disfonksiyon için mevcut ilaçları, bunları almayı tehlikeli hale getirecek sağlık koşulları nedeniyle kullanamadığı tahmin ediliyor. BZ371A üzerinde çalışan bilim insanları, bileşimlerinin özellikle bu erkeklere yardımcı olacağını umuyor ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da ekliyorlar.

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