Ünlü doktordan tartışma yaratan sözler: Kilo vermede egzersiz abartılıyor

İngiliz profesör doktor Tim Spector yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin popüler doktorlarından Tim Spector dikkat çekici açıklamalarda bulunarak gündem oldu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’in haberinde Spector’un kilo vermek isteyenler için tavsiyeleri yer aldı. Profesör doktor Spector kilo vermek isteyenlerin egzersiz yapmaktan ziyade beslenmeleri gerektiğini söyledi.

Spector, “Egzersiz yapmak çok abartılıyor. Egzersiz yapmanın abartıldığını düşünüyorum, spor yapmak kilo vermede çok az etkili” dedi.

Obezite sorunlarıyla ilgili olarak egzersiz yapmanın pek bir etkisi olmadığını söylerken, “Kilo vermek isteyen insanlar egzersiz yerine beslenmesine önem vermeli. Yapılan uzun vadeli bütün araştırmalar egzersizin kilo vermede etkisi olmadığını gösteriyor. Yapmanız gereken beslenmenizi değiştirmek” ifadesini kullandı.

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