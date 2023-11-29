Uzmanlar tempolu yürüyüşü öneriyor: Tip 2 diyabet riskini azaltıyor

Yeni bir çalışma, tip 2 diyabet riskini azaltmak için hızlı yürümeyi öneriyor. Hızın saatte 6 km'ye yükseltilmesi, riski yüzde 39 oranında azaltabilir.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlar diyabete karşı önlem olarak yürüyüşü ancak hızlı yürüyüşü öneriyor. Aralarında Imperial College London’ın da bulunduğu uluslararası bir araştırma ekibi, hastalıktan korunmak için en uygun yürüme hızını belirlemek istedi.

Araştırmacılar, 1999 ile 2022 yılları arasında yayınlanan ve 3 ila 11 yıl arasındaki takip dönemlerini içeren on çalışmaya baktılar.

Birleşik Krallık, Japonya ve ABD genelinde toplam 508.121 yetişkin hasta dahil edildi.

Ekip, saatte 3 km ila 5 km arasında yürümenin, tip 2 diyabet riskini yüzde 15 azalttığını buldu. Bulgulara göre, saatte 6 km’den daha yüksek bir hızda yürüyenlerin bu duruma yakalanma riski ise yüzde 39 daha düşüktü.

Bunun nedeni ise daha hızlı yürüme hızına sahip kişilerin daha zinde olma, daha fazla kas kütlesine sahip olma ve genel sağlık durumlarının daha iyi olması olabilir.

Birleşik Krallık’ta artan diyabet düzeylerinin sorumlusu olarak artan obezite düzeyleri gösteriliyor ve vaka sayısının şu anda 5 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Diyabet vakalarının yaklaşık yüzde 90’ı, genellikle yaşamın erken dönemlerinde tespit edilen genetik bir durum olan tip 1 diyabet yerine, obeziteyle bağlantılı olan ve genellikle orta yaşta teşhis edilen tip 2 diyabet.

Diabetes UK’den Neil Gibson şunları söyledi: “Yürümek ücretsiz, basit ve çoğu insan için işe gitmek, alışveriş yapmak ve arkadaşlarını ziyaret etmek gibi düzenli aktivitelere entegre edilebilir.”

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