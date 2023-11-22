Uzmanlar tuvalet kağıdı önerisi: Bu teknikle silinin

Binlerce kişi tuvalet kağıdı kullanma şekli nedeniyle kötü enfeksiyon riskiyle karşı karşıya iken uzmanlar neyi yanlış yapıyor olabileceğinizi açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Japon bilim insanları, tuvalet kağıdını yanlış kullanmanın ağrı ve enfeksiyonlara yol açabileceğini ortaya çıkardı.

Hatta tuvalet kağıdı yerine bide kullanmanın kötü enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltabileceğini kaydettiler.

Su ve Sağlık Dergisi’nde yayınlanan araştırma, bide kullananların ellerinde, tuvalet kağıdı kullananlara kıyasla 10 kat daha az zararlı bakteri bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bunun, insanları potansiyel olarak ölümcül bir böcek olan C. difficile’ye (ishal ve iltihabi bağırsak hastalığına neden olan bir mikrop) karşı savunmasız bıraktığını söylüyorlar.

İstatistikler, her yıl yaklaşık 500.000 Amerikalının C. difficile ile enfekte olduğunu ve bu vakaların üçte ikisinin huzurevleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

ÖLÜMCÜL ENFEKSİYON RİSKİ

New York’ta rektum cerrahı olan Dr. Evan Goldstein’a göre enfeksiyon söz konusu olduğunda bide kullanmak, tuvalet kağıdı kullanmaktan çok daha etkili.

Ancak diğer uzmanlar sorunun tuvalet kağıdında değil, insanların kullanma şeklinde olduğunu söylüyor. Buna göre çoğu insanın yaptığı gibi arkadan öne doğru değil, önden arkaya doğru silmek büyük önem taşıyor.

Yanlış türde silmek; tahrişe, hemoroide ve hatta potansiyel olarak ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Tek katlı tuvalet kağıdı, daha pahalı ve çok katlı olanlara göre cilt üzerinde daha sert bir etkiye sahip ve açık yaralara neden olarak enfeksiyon riskini artırabilir.

Ağartılmış tuvalet kağıdı da rahatsızlığa neden olabilir. Uzmanlar birden fazla katlı, güçlü, emici ve yumuşak tuvalet kağıdı kullanılmasını öneriyor.

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