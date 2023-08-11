Yaşlanmayı durduran Bryan Johnson’ın son hali görenleri hayrete düşürdü

2020'de yaşam tarzı alışkanlıklarıyla ilgili bir aydınlanma yaşadıktan sonra, teknoloji kralından biyohacker'a dönüşen Bryan Johnson, o zamandan beri sağlığını optimize etmek ve yaşlanmasını durdurmak için büyük bir arayışa girdi.

Sozcu.com.tr

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Sadece üç yıl içinde yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde eden çevrimiçi ödeme platformu Braintree’den milyonlar kazanan 45 yaşındaki Bryan Johnson, 2012’de Braintree’nin Venmo’yu 26 milyon $’a satın almasıyla karını artırdı.

O zamandan beri, yaklaşmakta olan hastalıkları erken tespit etmeyi ve yüksek teknolojili beyin taramalarına erişimi ve kaliteyi artırmayı amaçlayan bir şirket geliştirdi. Bu çalışmaları ona gece ereksiyonlarını ölçen cihazlar ve kan plazması değişimi gibi sağlık çabalarına harcayacağı büyük bir gelir kazandırdı.

YAŞLANMAYI DURDURDU

Yayınlanan son fotoğraflarda Johnson, beş ile altı arasında değişen vücut yağ yüzdesiyle, yüzü gergin, gözeneksiz, köşeli bir şekilde görüldü. Kanını ve iç organlarını yenilemenin yanı sıra, genç yağ hücreleri üretecek bir “vücut” oluşturmak için yüzüne yağ enjeksiyonları da yaptı.

Johnson, 45 olan biyolojik yaşını 36’ya geri döndürdüğünü iddia ediyor. Teknoloji kralından tıp harikasına dönüşen bu adam, vücudunun 18 yaşındaki bir çocuğunki gibi olması için uğraşıyor.



Biyonik adam, sıkı bir egzersiz, beslenme ve ilaç düzeninin vücudundaki tüm iltihaplanma belirtilerini ortadan kaldırdığını, kan basıncını mükemmel seviyelere getirdiğini ve en sağlıklı gençlerle rekabet edecek fiziksel uygunluk puanları elde etmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Sıkı bir program uygulayan Johnson, güne sabah 5’te başlıyor, ardından bir saat süren yoğun ve yüksek yoğunluklu bir antrenman yapıyor, asla 1.977 kaloriyi aşmayan katı bir vegan diyeti sürdürüyor ve uyumadan iki saat önce mavi ışık engelleyen gözlük taktıktan sonra her gece aynı saatte yatıyor.

FARKLI YÖNTEMLER BULUNUYOR

Johnson’ın 2020’den bu yana daha iyi bir sağlık arayışı için yaklaşık 6 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. Girişimcinin adı, kişinin fiziksel sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan, biyoloji ve teknolojiye dayalı geleneksel olmayan sağlık tekniklerini benimseyen ve kendisi gibi iş dünyasının devleri arasında yaygınlaşan biyohack hareketiyle eşanlamlı hale geldi.



Bazı yaygın biyohacking yöntemleri arasında giyilebilir cihazlar, akıllı saat gibi hayati görüntülerin izlenmesi, bilişsel işlevi artıran diğer ilaçlar ve cilt sağlığını iyileştirmek için kırmızı ışık tedavisi yer alır.

Biyohacking aynı zamanda meditasyon ve farkındalık pratiği ile deney yapmak ve beslenme ve egzersiz rutinlerini optimize etmek anlamına da gelebilir.



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