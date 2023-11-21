Yatak odalarındaki tehlike için uyardılar: Klozet kapaklarından daha pis

Yeni bir araştırma yatak odalarımızda barındırdığımız tehlikeyi gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre yastık kılıflarında, klozet kapaklarından daha fazla mikrop var.

Sozcu.com.tr

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Uyku, sağlık için son derece önemli olsa da nerede uyuduğumuz, bulunduğumuz ortamın hijyenik olup olmadığı da sağlığımız için etkili.

Yeni bir araştırmaya göre; temiz çarşaflar sağlığımızı düşündüğümüzden çok daha fazla etkiliyor. Uzmanlar, çarşafları haftalık olarak değiştirmemenin kulak, burun ve boğaz sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Uyku uzmanı Dr. Hana Patel, “Çok basit gibi görünse de kaç kişinin haftalık olarak çarşaflarını değiştirmediğine şaşıracaksınız” diyerek bu basit temizlik rutininin aslında pek çok evde görülmediğine dikkat çekiyor.

DÖRT AYDA BİR YIKAYAN BİLE VAR

Patel, “Toz ve ölü deri hücreleriyle kaplı çarşaflarda uyumak, özellikle alerjiye yatkınsanız burun yollarınızı daha da tahriş edecektir” diyerek kirli çarşaf ve yastık kılıflarının sağlığı nasıl tehdit ettiğini anlatıyor.

Son araştırmalar, yastık kılıflarının genellikle klozet kapaklarından daha fazla mikrop içerdiğini ortaya çıkardı.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada bekâr erkeklerin yarısından biraz azının yatak takımlarını yalnızca dört ayda bir yıkadığını, çiftlerin çarşaflarını yaklaşık ayda bir, bekâr kadınların ise yaklaşık iki haftada bir yıkadığını gösterdi.

GECE BOYU ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIK…

Araştırma ve uzmanların uyarısı özellikle de Fransa’da yaşanan tahtakurusu kâbusu sırasında gelerek dikkat çekti. Ekim ayında başkent Paris'teki sinema salonlarında ortaya çıkan, metro ve trenlerde de görülmeye başlanan tahtakuruları dünya basınında yer almış ve hatta bu böceklerin bastığı yatakların atıldığı sokakların görüntüleri gündem olmuştu.

Kulak, burun ve boğaz uzmanı olan Dr. Arthur Moeller de yapılan araştırmada çarşaf değiştirme sıklığının yetersiz olduğunu belirtirken yatak odası ortamındaki yüksek alerjen oranının uyku kalitesini etkilediğini söylüyor: “Tehlikeli olmasa da gece boyunca öksürme ve hapşırma nedeniyle uykunuz bölünebilir.”

Moeller, çarşafları haftalık olarak değiştirmenin yanı sıra temiz olanları da kapalı bir plastik torbada saklarken yatak odalarımızı da yedi günde bir süpürmemiz gerektiğini söylüyor. Ayrıca, toz akarlarının toplanmasına daha az duyarlı olan sentetik kumaşlı çarşafların satın alınmasını öneriyor.

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