Yeni doğanlar yaygın hastalıklara karşı on kat fazla risk altında

Uzmanlar, yeni doğan bebeklerin yaygın hastalıklara karşı önceden düşünülenden tam on kat daha fazla risk altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi Hastaneleri NHS Foundation Trust’tan bir ekip tarafından yapılan bir araştırma, her 200 yeni doğan bebekten birinin GBS’ten kaynaklanan sepsis nedeniyle yeni doğan ünitelerine kabul edildiğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, bunun önceki tahminden yaklaşık 10 kat daha yüksek olduğunu da eklediler.

Grup B Streptokok (GBS) bakterisi, normalde vajina veya rektumda yaşar ve genellikle zararsızdır. Ancak hamile kadınlar doğum sırasında virüsü bebeklerine geçirirse bu onların sepsis veya menenjit gibi yüksek riskli komplikasyonlara maruz kalmasına neden olabilir.

Araştırmacılar bulgularını, GBS’in doğumdan önce kadınların yaklaşık yüzde 5’inin plasentasında bulunduğunu tespit eden önceki çalışmalarından elde edilen verilerin yeniden analizine dayandırdılar.

Araştırmalara 436 bebek dahil edildi ve ekip, bulgularını 925 gebelikten oluşan ikinci bir grupta doğruladı.

YENİ DOĞANLAR ÜZERİNDE YIKICI ETKİ YARATABİLİR

Grup B Strep Destek yardım kuruluşunun genel müdürü Jane Plumb, “Bu önemli çalışma, grup B Strep’in yeni doğan bebekler üzerindeki yıkıcı etkisinin boyutunu ve bu enfeksiyonların sayısını doğru bir şekilde ölçmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.”

“Bu araştırma, önlenebilir enfeksiyonların sayısının önceden düşünülenden on kat daha fazla olabileceğini ve her birinin bebekler ve aileleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini öne sürüyor.”

“Enfeksiyonların gerçek sayısını anlamadan uygun önleme stratejilerini uygulayamayabilir ve bunların ne kadar etkili olduğunu ölçemeyebiliriz.” dedi.

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