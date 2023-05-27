Yetkililer uyardı! Yaz ayları kâbusa dönmesin…

Tarım ve Orman Müdürlükleri havaların ısınmasıyla birlikte kene popülasyonunun arttığını, kene yolu ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından korunma için çiftçiler ile piknik sever vatandaşları uyardı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Havaların ısınmasıyla kenelerin yoğun bir biçimde tarım ve orman alanları içinde yayıldığını belirten çeşitli il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, art arda uyarılar yayınladı.

Çiftçiler ve vatandaşları kene ile geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda uyaran müdürlükler, “Havaların ısınmasıyla birlikte toprak işleme alanlarında ve piknik alanlarında kene popülasyonunda artış olacağı tahmin edilmektedir. Keneler hayvanlarda çeşitli hastalıklara ve verim kayıplarına sebep olurken, son yıllarda kene ısırması sonucu meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ülkemizde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir” denildi.

“AÇIK RENKLİ KIYAFETLER GİYİN”

Özellikle meraya çıkan hayvanlar ve hayvan barınaklarının kontrol edilmesi, gerekli ilaçlama yapılması istenerek şu uyarılarda bulunuldu;

“Tarla, bağ ve bahçede çalışanlar ile piknik alanlarına giden vatandaşlarımız gerekli koruyucu tedbirleri almalı, vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorabın içine sokulmalı ve eve dönüşlerde mutlaka vücutlarında kene kontrolü yapmalı. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, oturulacak yere açık renkli örtü serilmeli.”

İlginizi Çekebilir Aksaray'da hasta ve yakınları, 'serum' nedeniyle 2 sağlık memurunu darbetti