Apple, yapay zekayı odağına alıyor
Apple CEO'su Tim Cook, yapay zekanın her ürün ve hizmeti etkileyeceğini söyledi. Cook, yatırımcılar ve muhabirlerle yaptığı bir kazanç görüşmesinde yapay zekanın, Apple'ın ana odak noktası olduğunu belirtti.
Yapay zeka, teknoloji dünyasını domine etmeye devam ediyor. Şimdi de Apple, yapay zekayı odağına aldığını açıklayarak dikkat çekiyor.
Bu hafta yatırımcılar ve muhabirlerle yaptığı bir kazanç görüşmesinde Apple CEO’su Tim Cook, yapay zekanın Apple’da ana odak noktası olduğunu ve müşterilerin hayatlarını nasıl zenginleştirebileceğini söyledi.
Aslında Apple zaten iPhone ve Apple Watch’a çarpışma özelliği ekleyerek ve ayrıca Apple Watch’ta kullanıcıların kalp atışlarını ve ritmini kaydetmelerini sağlayan elektrokardiyogram özelliğini kullanarak, yapay zeka özelliklerini entegre etmeye başladı. Ancak Apple CEO’su Cook, yapay zekaya ürünlerinde daha fazla yer vermeye hazırlanıyor.
Cook, “Bu alanda yaptığımız hemen hemen her şeyi etkilemek için muazzam bir potansiyel görüyoruz. Sahip olduğumuz her ürünü ve her hizmeti etkileyecek” dedi.
Apple, şimdi kendi yapay zeka çalışmaları için personel sayısını artırıyor: Şu anda makine öğrenimi ve yapay zeka alanında 100’den fazla açık iş pozisyonu bulunuyor.