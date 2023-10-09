Bilim dünyası şaşkın: Samanyolu Galaksisi düşünülenin beşte biri kadar ağır çıktı

Yapılan son çalışmalara göre, Samanyolu Galaksisi'nin daha önce düşünüldüğünün beşte biri kadar ağır olduğu keşfedildi.

Sozcu.com.tr

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100 milyardan fazla yıldızdan oluşan, Dünya’nın içerisinde yer aldığı dönen bir sarmal olan Samanyolu Galaksisi, Gaia uzay teleskobundan yeni analiz edilen veriler ışığında bilim dünyasında yeni bir tartışma doğurdu.

Gaia uzay teleskobuyla yıldızların hızını ve mesafesini gözlemleyen gökbilimciler, galaksinin ne kadar hızlı döndüğünü ölçerken ağırlığıyla ilgili de beklemedikleri bir şey buldular.

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanacak çalışmanın yazarı olan Paris Gözlemevi’nden Dr. François Hammer, “Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdık. Samanyolu’nun en ucunda dönme eğrisinin düşmeye başladığını görüyoruz.” dedi.

Yıldızlar, galaksinin merkezinden 50 bin ışıkyılı uzaklıkta, beklenenden daha yavaş bir yörüngede dönüyor gibi görünüyor. Bu da, karanlık maddeden gelen yerçekiminin bir kısmının bulunmadığını gösteriyor.

KARANLIK MADDE İLE ÇEVRELENMİŞ

Yıldızlardan ve gazdan daha fazlası olan Samanyolu Galaksisi için, bilim insanları, galaksinin daha hızlı dönmesini sağlayan bir karanlık madde halesi ile çevrelendiğini düşünüyor. Bilim insanları bu dönüşü ölçerek aslında galaksiyi tartabileceklerini öngörüyor.

“The Universe in a Box” kitabının yazarı UCL’den Profesör Andrew Pontzen, “Galaksileri tartmak kulağa karmaşık gelebilir ama evrenimizle ilgili temel sorularla bağlantı kuruyor. Büyük ölçüde görünmez ‘karanlık madde’den yapılıp yapılmadığı gibi. Bu nedenle, bu çalışmanın sonuçları çok fazla dikkat çekecek ve bunların incelemeye uygun olup olmadığını zaman gösterecek.” dedi.

Karanlık madde, evrende ışığı emmeyen veya yaymayan, bilinmeyen bir maddedir. Görünmezdir ancak galaksilerin hareketi ve ışığın bükülmesi üzerindeki yerçekimi etkisi sayesinde algılanabilir.

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