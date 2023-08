Bilimsel araştırma: İyi bir ilişkinin sırrı beyin dalgalarında

Mutlu aile bağlarının, kalıcı dostlukların, aşk hayatında mutluluğun, akademik ve iş başarısının sırrı, beyin dalgalarını çevremizdeki insanlarla senkronize etmekte mi yatıyor? Uzmanlar cevapladı...

Bilim insanları, insanların beyin dalgalarını birbirleriyle senkronize etmesi fenomenini “nöral senkronizasyon” olarak adlandırıyor ve bunun, diğerleriyle neden iletişim kurabildiğimizi açıklayabileceğini öne sürüyor.

Nöral senkronizasyonun romantik ilişkilerin başarısını veya başarısızlığını nasıl belirleyebileceği bu ay Cinsel Tıp İncelemeleri dergisinde yapılan bir araştırmayla vurgulandı.

Önceki araştırma verilerinin analizi, yeni bir çiftin beyin dalgaları birlikte senkronize olmaya başladığında, bunun davranış biçimlerini değiştirdiğini ortaya koymuştu.

Prag’daki Charles Üniversitesi ve Baltimore’daki Johns Hopkins Hastanesi’nden bilim insanları, “Genellikle birbirlerinin ortak yüz ve vücut hareketlerini taklit ediyorlar” dedi ve bu fiziksel taklidin, insanların birlikte sıcak bir şekilde rahat hissettiklerini gösterdiğine inanılıyor.

Araştırmacılar, bu romantik ilişkilerden bazıları bittiğinde, çiftin beyin dalgası kalıplarının ve sonuç olarak yüz ve vücut hareketlerinin genellikle senkronize olmadığını söyledi.

BAĞ NE KADAR YÜKSEKSE MUTLULUK DA YÜKSELİYOR

Rapor, geçen yıl yayınlanan ve 48 evli çifti evliliklerinin kalitesi hakkında yakından sorgulayan ve ardından romantizm, çocuklar ve anlaşmazlıklar gibi ilişki durumlarını gösteren videoları birlikte izlerken beyinlerini tarayan araştırmayı destekliyor.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden ve Çin’deki Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, evli çiftlerin beyin tepkilerini, aynı videoları birlikte izlemek için rastgele eşleştirilen yabancılarınkilerle karşılaştırdı.

Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan rapora göre, evli çiftler izlerken, rastgele çiftlerden önemli ölçüde daha yüksek beyin dalgası senkronizasyonu seviyeleri gösterdiler.

Dahası, eşler arasındaki nöral senkronizasyon seviyeleri ne kadar yüksekse, evliliklerinden duydukları mutluluk da o kadar yüksek oluyor.

Araştırmacılar çalışmayla ilgili, “Evlilik doyumunun güvenilmez belirleyicileri olan demografik ve kişilik ölçümlerinin aksine, evlilikle ilgili filmler izlenirken beyin tepkilerinin nöral senkronizasyonu, çiftlerde daha yüksek evlilik doyumu öngördü.” açıklamasında bulundu.

