İletişimleri kesildi… NASA, Mars’taki robotlara ulaşamıyor

NASA'nın Mars'taki çalışmaları bir süreliğine durdu. Uzay ajansı, Kızıl Gezegen'deki robotlarıyla bağlantı kuramıyor.

Bilim dünyasının Mars’taki çalışmaları tüm hızıyla devam etse de NASA, bir süreliğine insanlığın gelecekteki evi olabileceği düşünülen gezegenle bağlantı kuramayacak. Bunun sorumlusu ise Güneş…

NASA’nın çeşitli Mars keşif robotları, en azından önümüzdeki birkaç hafta boyunca kendi başlarına kalacak. Uzay ajansı, hem Mars hem de Dünya yörüngelerinde Güneş kavuşumu olarak bilinen bir noktaya girmiş olan robotlarla doğrudan iletişim kuramıyor.

NASA, Mars’taki robotlarına teknik olarak emir gönderebilse de sinyalin son derece sorunlu olduğunu söylüyor. Bu nedenle uzay ajansı, robotlarını bu süre boyunca yalnız bırakma eğiliminde.

Bu teknik soruna rağmen Mars’taki NASA robotları, Mars ve Dünya’nın Güneş kavuşumu sırasında çalışmayı tamamen bırakmayıp veri toplamaya devam edecek.

Mars Güneş kavuşumu her iki yılda bir gerçekleşir. Bu dönemde NASA, komut göndermeyi bıraksa da robotların topladığı her türlü bilgi son derece faydalı. Bağlantı yeniden kurulduğunda, NASA ekip üyeleri her şeyi inceleyecek ve hangi yeni bilgilerin elde edildiğini ve hangilerinin Mars görevlerine nasıl yardımcı olabileceğini belirleyebilecek.

