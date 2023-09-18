Korkutucu açıklama: Dünya için 22 atom bombası gücünde asteroid uyarısı

Bilim insanlarından korkutucu uyarı... Uzmanlar, bir asteroitin Dünya yüzeyine çarparak 22 atom bombası kadar güçlü bir çarpışmaya neden olabileceği günü kesin olarak ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Bennu adlı uzay taşı, her altı yılda bir gezegenimizin yanından geçiyor ve bir gün Dünya’ya çarpması beklendiği için NASA’daki bilim insanları asteroitin yolunu değiştirmeye çalışıyor.

Uzmanlar, 24 Eylül 2182’de asteroitle çarpışma rotasında olabileceğimizi düşünüyor ve potansiyel kıyamet tarihi çok uzak olsa da, NASA halihazırda Bennu’yu başka yöne çekmek için uğraştığı ve görevin “son ayağında” bulunuyor.

Yedi yıl önce kurum, topladığı bilgilerin olası bir felaketi önlemelerine yardımcı olacağını umarak örnek toplamak amacıyla asteroide bir uzay aracı gönderdi.

Bennu’dan gelen örnekler nihayet 24 Eylül Pazar günü Utah çölüne ulaşacak, bu da Bennu’nun olası kazasından tam olarak 159 yıl önceye denk geliyor.

YEDİ YILDIR MÜCADELE EDİLİYOR

NASA’nın Greenbelt, Maryland’deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki OSIRIS-REx’in proje yöneticisi Rich Burns, Sunday Telegraph’a, “Şu anda bu yedi yıllık yolculuğun son ayağındayız. Yarışı iyi bir şekilde tamamlamak için kararlı bir şekilde odaklandık ve bu maratonda gurur ve sevinç gibi duygular bir arada.” dedi.

Bennu’nun potansiyel etkisi endişe verici görünse de, yıkıcı bir etki yaratma ihtimali sadece 2.700’de bir.

Kaya yaklaşık bir milin üçte biri genişliğindeyken, dinozorların neslinin tükenmesine neden olan asteroit yaklaşık altı mil genişliğindeydi; yani Bennu’nun genişliğinin yaklaşık 20 katı.

Bu, gelen kayanın dünya çapında yok oluşa neden olacak kadar büyük olmadığı anlamına geliyor; ancak NASA, kayanın Dünya’ya çarpması durumunda yaklaşık altı mil uzunluğunda bir krater oluşturacağını ve her yönde yaklaşık 600 mil boyunca bir yıkıma neden olacağını tahmin ediyor.

NASA’nın Washington’daki Bilim Misyonu Direktörlüğü yönetici yardımcısı Nicola Fox da, “Bennu asteroitinden elde edilen bozulmamış malzeme, Güneş Sistemi’mizin 4,5 milyar yıl önce oluşumuna ve hatta belki de Dünya’daki yaşamın nasıl başladığına ışık tutmaya yardımcı olacak.” dedi.



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