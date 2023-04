Pink Floyd şarkıları bebeklerin uyumalarını sağlıyor

Bebeklerin uyumaları her zaman kolay değildir, ancak araştırmacılar, bu sorunun aslında son derece kolay çözülebileceğini söylüyor ve dünyaca ünlü efsanevi müzik grubu Pink Floyd'un şarkılarını öneriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

En popüler, en çok kullanılan ninnilerden bile daha etkili… Efsanevi müzik grubu Pink Floyd’un şarkılarının bebeklerin uyumasında etkili olduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre; grubun özellikle The Dark Side of the Moon’u ninnilerden öğeler içeriyor.

Hatta İngiliz Ses Terapisi Akademisi, onlarca yıllık bilimsel araştırmayı ve Pink Floyd’u temel alarak bir bebeğin uyumasını sağlayan bir müzik parçası üretti. Parçada; rahimdeki gibi su sesleri, rahatlatıcı rüzgar çanları ve yağmur seslerinin sakinleştirici tınılarına yer verildi.

Bebekleri uyutan bu şarkının arkasında ise Pink Floyd’un The Dark Side of The Moon isimli eseri var.

İngiliz Ses Terapisi Akademisi’ni kuran ve ninniyi müzik yapımcısı Sillkey ile iş birliği içinde üreten Lyz Cooper’a göre; şarkı, yaşı küçükler için bir klasik olmasa da ninnilerdeki etkili birçok öğeyi içeriyor.

Cooper şunları söyledi: “Baa, Baa Black Sheep gibi daha eski ninnilerin yeri ayrı olsa da Pink Floyd’un şarkısı bebekleri uyutmak için gerçek bir ilham kaynağı. Yeni ninniyi oluştururken de Pink Floyd şarkılarından Wish You Were Here’dan da esinlenildi. Ninni, rahmi anımsatan daha sıcak bir versiyonunu içeriyor.”

Cooper, ayrıca yine ninnidekine benzer sesleri içeren bir başka Pink Floyd şarkısının da Shine on You Crazy Diamond olduğunu söyledi. Şarkının özellikle ilk birkaç dakikasının bebeklerin uyumasını sağlayacak seslere sahip olduğu belirtiliyor.

Ninni beş dakika 18 saniye uzunluğunda çünkü araştırmalar, bir bebeğin rahatlaması için geçen sürenin beş dakika olduğunu gösteriyor.

Ninnide vokal yok çünkü araştırmalar, bebeklerin söz duymadıklarında daha çabuk rahatladıklarını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir Doğa sesleri dinlemek fazladan yarım saatlik uyku kazandırıyor