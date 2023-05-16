Twitter’dan Türkiye ve sansür açıklaması: Belgeleri paylaştılar

Twitter’ın Küresel Hükümet İşleri hesabından, Türkiye ile ilgili "Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık" açıklaması yapılarak, erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının belgeleri paylaşıldı.

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Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirmişti.

Bugün ise Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabından Türkçe ve İngilizce olarak kurumun Türkiye politikasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ENDİŞELERİMİZİ DOĞRUDAN YETKİLİLERE İLETTİK”

Hesaptan paylaşılan mesajlarda şunlar belirtildi:

* “Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter’ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.

* Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter'a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.

* İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik.

* Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu.

* Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme kararı halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz.”

BELGELERİ PAYLAŞTILAR

Twitter, erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarını ve düzenleyici kurum yazışmalarına ait belgeleri de paylaştı.