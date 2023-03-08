Twitter’ın şirket içi belgeleri incelenecek

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), artan gizlilik ve güvenlik endişeleri üzerine Twitter'dan son dönemlerdeki işten çıkarmalara dair şirket içi iletişim belgelerinin paylaşılmasını talep etti.

Sozcu.com.tr

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Twitter ile ilgili endişeler artarken ABD Federal Ticaret Komisyonu’ndan yeni bir hamle geldi. Komisyon, şirket içi belgeleri incelemeyi talep etti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre; FTC, Elon Musk’ın şirketi devraldığı Ekim 2022’den bu yana Twitter’a konuya ilişkin 12 mektup gönderdi.

FTC, 10 Kasım’da şirkete gönderdiği bir mektupta; Twitter’ın çalışanlarını işten çıkarmasının, şirketin platformu kullanan kullanıcıların bilgilerinin korumasını etkileyeceğine dair endişeleri bulunduğunu öne sürdü.

Bir başka mektupta FTC, şirket kayıtlarına erişim imkanı verilen tüm gazeteciler ve mavi tik üyelik uygulamasıyla ilgili bilgi sağlanmasını istedi.

FTC sözcüsü Douglas Farrar, “Kullanıcı mahremiyetini korumak tam da FCT’nin görevi” ifadesini kullandı.

Musk, ise belge talebi ile ilgili, “Siyasi amaçlarla ve gerçeğin bastırılması için federal ajansların silah gibi kullanılması utanç verici” değerlendirmesini yaptı.

İncelemenin milyonlarca dolarlık para cezasına yol açabileceği belirtiliyor.

5 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKTI

Twitter’ın 7 bin 500 çalışanından yaklaşık 5 bini, Musk’ın şirketi devralmasından bu yana şirketten ayrılmıştı.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi -Musk’ın sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim’de tamamlanmıştı. Musk, şirketi devralmasının ardından Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ve genel danışman Sean Edgett’i görevden almıştı.

Şirketin yeni sahibi olan Musk, Twitter’da çok sayıda çalışanı işten çıkarırken, şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkilileri de istifa ettiklerini duyurmuştu.

FTC’den kasım ayında yapılan açıklamada, Twitter’daki son gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği bildirilmişti. (AA)

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