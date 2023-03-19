Z kuşağı filtresiz selfie paylaşmıyor… Uzmanlar olumsuz etkileri için uyardı

Araştırmalara göre insanların dörtte biri ve Z kuşağının neredeyse yarısı selfie çektiklerinde filtresiz paylaşmıyor.

Sozcu.com.tr

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Akıllı telefonlar ve ekranın hemen üstüne eklenen kameralar sayesinde artık pek çok sosyal medya kullanıcısı sık sık selfie’ler (özçekim) çekerek bunları platformlarda paylaşır hale geldi. Platformlar da bu selfie çılgınlığına kayıtsız kalmadı ve bazıları eğlenceli bazıları da rötuş üzerine filtreler oluşturmaya başladı.

Filtre ve selfie çılgınlığı artık adeta durdurulmaz bir hale geldi. Ancak bu, uzmanlar tarafından pek de sağlıklı bir akım olarak görülmüyor. 2.000’den fazla kişiyle yapılan bir anket, sosyal medyada sık sık mükemmel görüntülere maruz kalmanın insanların ruh sağlığına zarar verdiğini ortaya çıkardı. Özellikle de 16 ila 25 yaşındakilerin yüzde 40’ı sosyal medya filtreleri nedeniyle yüz görünümlerini değiştirmek istediklerini itiraf ediyor.

15 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KULLANDI

Araştırmanın; milletvekilleri ve uzmanların, kullanıcıları videolarda daha çekici hale getirmek için tasarlanan yeni bir TikTok filtresinin vücut imajını olumsuz etkilediği konusunda uyardığı sırada yayınlanması ise dikkat çekiyor.

Bir ay önce piyasaya sürüldüğünden bu yana, 15 milyondan fazla insan makyaj ekleyen, kemik yapısını değiştiren, cildi pürüzsüzleştiren ve dudakları büyüten filtreyi kullandı.

Rapor, 16 yaş ve üstü 2.130 sosyal medya kullanıcısıyla anket yaptı. Anketi yanıtlayan dört kişiden biri, platformlarda filtre kullandıktan sonra görünümlerini değiştirmek istediklerini söyledi. 35 yaşın altındakilerin yarısından fazlası, sosyal medyada paylaşılan mükemmel görüntüleri sürekli görmekten ruh sağlıklarının etkilendiğini belirtti.

KENDİLERİNİ ÇİRKİN HİSSEDİYORLAR

Ancak bu kadar yüksek güzellik standartlarına maruz kalmanın, günlük ekran süresi günde ortalama sekiz saat olduğu tahmin edilen Z kuşağında çok daha yıkıcı etkileri olduğu ortaya çıktı. 16 ila 25 yaş arasındakilerin üçte biri kendilerini çirkin hissettiklerini söylerken, dörtte biri de paylaşımların, vücutlarının normal olmadığını düşünmelerine neden olduğunu söyledi.

Katılımcılara bu tip paylaşımların nasıl hissettirdiği sorulduğunda, üçte biri kilo vermek istediğini ve kendilerini yeterince çekici bulmadıklarını söyledi.

Girlguiding tarafından yapılan başka bir araştırma da 11 ila 21 yaş arasındaki genç kadınların neredeyse yarısının kendilerini internette daha iyi göstermek için düzenli olarak filtre kullandıklarını belirtmişti.

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