Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Seçim 1 yıl ertelenebilir” tartışmasına ABD de girdi

ENKAZ KALKMADAN SEÇİM TARTIŞMASI BAŞLADI

6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremden bir gün sonra “14 Mayıs veya 18 Haziran seçimleri bir yıl ertelenebilir” cümlesi dolaşıma sokuldu. Hatta… Gazeteciler, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de deprem bölgesine giderken “seçim ertelenir mi” diye sordu:

“Her şeye rağmen seçimleri iptal edemeyeceğini düşünüyorum. Seçim zamanında yapılabilir. Biz siyasetçiler seçimlerin yapılmasını sağlamak zorunda olan bir konumdayız. 14 Mayıs'a yetişmeyebilir anlarım. Ancak 18 Haziran'da seçim yapılması lazım. (Deniz Zeyrek/10 Şubat 2023/SÖZCÜ) Bülent Arınç'ın “Bir yıl erteleme olmalı” çıkışıyla da bu tartışma alevlendi. Arınç'a ilk yanıt İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından sakin bir şekilde verildi: “Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Parti'nin temel yaklaşımı olacaktır.”

Daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sert bir “Hayır” dedi. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği ve nasıl bir yol haritası ortaya koyacağını göreceğiz.

Gelelim işin uluslararası boyutuna…

Bugün sizlere, ABD ve Batı'nın seçimlere olan özel ilgisini anlatmaya çalışacağım. Neden mi? Dün, ABD dış politikasına yön vermeye çalışan, zaman zaman da veren Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) uzmanlarından Henri Barkey'in analizini okudum. Ki uzun zamandır uluslararası medyada ve düşünce kuruluşlarında “Türkiye'nin seçimi” mercek altında.

Değinmeden devam edemeyeceğim: Umarım bir gün Julian Assange'ın Wikileaks belgeleri tekrar ortaya çıkar ve kriptolarla Türk siyasetinin nasıl dizayn edildiğini anlarız!

CFR'ye devam edelim…

Erdoğan durumu lehine nasıl çevirecek?

Türkiye'nin de yakından tanıdığı “uzman” Henri Barkey'in analizinin başlığı: “Büyük deprem Türkiye ve Suriye siyasetini yeniden şekillendirebilir.” Barkey de “seçimlerin bir yıl ertelenmesi” konusunda değerlendirme yapmış:

“Erdoğan'ın önündeki sorun, seçimleri ancak mutlak son tarih olan 18 Haziran'a erteleyebilmesidir. Fazladan bir ay, sahadaki koşulları önemli ölçüde iyileştirmeyecektir. Anayasa, yalnızca savaş durumunda seçimlerin bir yıla kadar ertelenebileceğini belirtiyor. Ancak Erdoğan, bu seçimlerin planlanan belediye seçimleriyle birlikte bundan bir yıl sonra yapılabileceğini ima etti. Başta yargı olmak üzere devletin ve toplumun kurumlarına tam hakimdir. Dolayısıyla kendi lehine bir çözüm üretmesi mümkün olabilir.”

Burada ilginç bir tespiti var Barkey'in: “Bölgenin seçim yapmak için yeterince toparlanabileceğini hayal etmek zor. Zorlu olan sadece mülklerin yok edilmesi ve can kaybı değil, aynı zamanda pek çok sakinin aileleri ve arkadaşlarıyla barınak aramak için Türkiye'nin her yerine dağılma ihtimalidir. Etkilenen dört ilden (Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş) yalnızca Hatay'da Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2018 parlamento seçimlerinde oyların çoğunluğunu alamadı. (Hâlâ bir numaralı partiydi.) Bir sonraki seçimde oyları kaybedecek.”

Bu tespite bakarsak Barkey, hem Erdoğan'ın seçimleri erteleyebileceğini hem de seçimlerin deprem bölgesi adına yapılmasının zor olduğunu söylüyor. Burada soru şu: Erdoğan bu tartışmalarda nasıl bir tutum alacak?

Hoşnutsuzluk tsunamisi

ABD'nin en etkili düşünce kuruluşunun Türkiye'yi en iyi bilen isimlerinden Barkey'e göre Erdoğan'ın işi zor:

“… Bu depremin siyasi artçı şoklarının seyrini değerlendirmek zor. Erdoğan, ülkenin karşı karşıya olduğu sayısız ekonomik sıkıntıyla, hukuk sistemini manipüle ederek ve muhalifleri, politikacıları ve partileri ortadan kaldırarak yerini koruyor gibi görünse de, depremden önce hayatının en zorlu yeniden seçim mücadelesinin ortasındaydı. Deprem kesinlikle ve dramatik bir şekilde seçmenlerin hesaplarını alt üst edecek. Siyasi becerilerine rağmen, Erdoğan amansız bir hoşnutsuzluk tsunamisiyle karşı karşıya.”

Evet… Seçimlerin bir yıl ertelenmesi için AKP'nin çalışma yaptığına dair iddialar doğru çıkarsa bu, “İktidar yenilgiyi kabul etti” demek olur! Yılların siyasetçisi Tayyip Erdoğan “yenilgi” kelimesini her gün duymak ister mi? Ya da şu cümleyi mi kuracak iktidar: “Daha canlarımız enkazda ve biz onları çıkarmaya çalışıyoruz. Deprem yaralarını sarıyoruz. Bu tartışmayı kabul etmiyorum.”

SONUÇ: 14 Mayıs-18 Haziran hangi gün yapılırsa yapılsın, seçim “kader seçimi.” Hem ulusal hem de uluslararası anlamda. Bugün dokuzuncu gün ve milyonların talebi güvenmek!