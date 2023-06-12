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Böyle devam etsin!

Mayıs ayında yapılan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabinesini, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını değiştirdi.

Onun dışında her şey aynı kaldı, hatta daha da kötüye gitmeye başladı.

– Doları, euroyu tutana aşk olsun.

– Bankalardaki mevduat ve kredi faizleri, Merkez Bankası'nın belirlediği resmi faizin 5 katına yaklaştı.

– Zamlar, kırk ikindi yağmurları gibi…

– Benzin ve motorin fiyatı dolarla yarışıyor.

– Ev fiyatları da kiralar da füze gibi yükseliyor.

– Yoksulluk derinleşiyor, gelir adaletsizliği büyüyor.

– Birileri zevki sefa içinde yaşarken, insanların ekseriyeti ucuz ürün için kuyruktan kuyruğa koşuyor.

“Hanımmm koş, Tarım Kredi Marketinde kıyma 160 liraaaaa….”

“Sen git, ben Halk Ekmek sırasındayımmmmm…”

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– Bir gün sonra işe başladı diye arkadaşından 17 yıl sonra emekli olacaklar hala isyanda.

– Kendilerine “Kamu mühendisleri” adını takan grup “yanımızda çalışanlardan düşük ücret alıyoruz” diyerek isyan ediyor. O kadar okumaya, deneyime, sorumluluğa rağmen gerçekten komik ücretler alıyorlar.

– Memurlar en düşük ücretin 22 bin lira olmasını bekliyor.

– En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarıldı ama diğer emekliler, dul ve yetimler hiçbir şey alamadı. Zaten 7 bin 500 lira da pul oldu

– Asgari ücretliler hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretlerinin yeniden artırılmasını istiyor.

– Çiftçiler maliyetler altında inim inim inliyor.

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Seçimlerden önce yaşanan sorunlar seçimlerden sonra da tam gaz büyürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ortalarda pek yok.

Erdoğan'ın seçim kampanyasının baş konusu PKK'nın ve terörün adını anan yok. Sanki terör 28 Mayıs gecesi bıçakla kesildi.

Seçim kampanyasında Erdoğan ve adamları tarafından her derde deva gibi gösterilen İHA'lar, SİHA'lar, TOGG'lar hepten arazi…

Bir tek yeni Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Gaye Erkan var ortalarda.

Onlar da Erdoğan'ın “nas” diyerek 8 buçuğa düşürdüğü resmi faizi yeniden artırmanın yollarını arıyor.

Bir de acı reçete içeren bir ekonomik program hazırlamayı, hatta 500 liralık kâğıt para basmayı planlıyorlarmış.

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Bütün bunlar yaşanırken, iktidara ve yanlış icraatlarına karşı halkın hakkını hukukunu savunmasını beklediğimiz muhalefet liderleri ise kurultay toplama ve koltuğu koruma derdinde.

Bakın göreceksiniz:

İktidar değişmediği için ülke de millet de daha zor günler yaşayacak.

Muhalefet değişmezse de muhalefet seçmeni yerel seçimlerde daha da büyük hayal kırıklıkları yaşayacak.

Tayyip Erdoğan, halka bu kadar büyük zorluklar yaşattığı halde muhalefetin yanlışları sayesinde girdiği bir seçimi daha kazanacak.

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Aman biz gazeteciler de siyasetçileri, özellikle de seçim kaybeden muhalif liderleri eleştirip huzurlarını kaçırmayalım, kendilerini üzmeyelim.

Bırakalım yıllardır ısıttıkları koltuklarda oturmaya devam etsinler.

Vazgeçemedikleri liyakatsiz adamlarına payeler dağıtmayı sürdürsünler.

Bu arada (Erdoğan'ın 21 yılda yarattığı) mevcut ucube düzen, sefalet, yolsuzluklar, hukuksuzluklar, hayat pahalılığı da (muhalefetin beceriksizliği yüzünden) aynen devam etsin!